內地24歲二次元網紅去世 傳死前直播稱｢兩天沒吃飯，沒錢交房租｣
撰文：許祺安
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內地女網紅「貓又又」的家屬近日公布噩耗，稱「貓又又」於2月25日下午離世，年僅24歲，訃告中未說明死因。
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訃告稱，「我們也知道還有很多人喜歡看她，她的手機帳號和所有其他各類帳號都不會注銷，留為念想」。
據悉，「貓又又」是小有名氣的二次元（指動漫和遊戲中的角色）網紅，經常出席各種動漫展活動，她也在短片平台分享自己的cosplay作品。
網上消息指，「貓又又」去世前一天在直播稱兩天沒吃飯，沒錢交房租。「貓又又」曾在2023年發過一條動態：「都說coser活在二次元，但我的三次元人生誰來拯救？」
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