內地男子遊泰國召妓「遭變性美女洗劫」　酒店全裸狂奔求助畫面曝

一名中國籍男遊客近日造訪泰國知名觀光城市芭達雅（Pattaya）時，疑似遭性工作者攻擊並洗劫。根據案發現場的監視器畫面，可看到他全身赤裸衝出酒店房間，在走廊狂奔求助。警方事後循線逮捕一名涉案的跨性別女性，並指出近期該地區已接連發生多起針對觀光客的犯罪案件。



《鏡報》報導，一名中國籍男性遊客日前在泰國芭達雅旅遊時，將一名跨性別性工作者帶回酒店房間進行性交易，然而約10分鐘後，該名男子竟被拍到全身赤裸地衝出房門，在酒店走廊奔跑，試圖遮掩私處並向櫃檯人員求助，指控有兩名女子在房內攻擊他，搶走1萬泰銖（約2500港元）以及一部iPhone 15 Pro Max。

泰國一名中國籍男遊客遭性工作者攻擊並洗劫，在酒店內走廊裸奔求助。（Youtube@onenews31）

案發現場狼狽畫面曝光：

警方追查後鎖定20歲的阿提坤・穆昂孟坤（Atikhun Mueangmungkhun），並於2月26日在一處分租房內將他逮捕，當時他與另外4名女子同住。阿提坤起初否認涉案，但警方出示清楚拍下其臉部的監視器畫面後隨即坦承犯行，被依「夜間持械或兩人以上共同犯案之搶劫罪」移送法辦。

近期頻繁發生性工作者暴力事件

警方指出，此次逮捕正值芭達雅接連發生多起針對觀光客的暴力案件之際。2月24日，一名跨性別者福恩法（Fuengfah）涉嫌竊取一名韓國男子2萬泰銖（約5000港元），並對其施暴。該名性工作者也被指控於前一天涉及一起街頭攻擊事件，受害者為55歲的德國籍遊客，此外，2月17日亦曾有一名中國遊客因拒絕支付額外費用，遭3名性工作者毆打洗劫。

當地居民指出，類似暴力事件在芭達雅相當常見，儘管警方不定期進行取締行動，但性工作者往往在看到警車接近時四散逃離，待巡邏結束後又重新聚集。執法人員私下坦言，對於該地區長期存在的問題，警方實際上能採取的手段相當有限。

芭達雅長年以酒吧、按摩院與低價性交易吸引大量外國觀光客，成為泰國的指標性旅遊城市之一。然而，近年頻傳的暴力與治安事件，也使該地逐漸被視為損害泰國旅遊形象的負面象徵。

