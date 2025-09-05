住內地高級酒店裸睡　竟有陌生男人突然拍卡入房　店方這樣解釋

8月30日，有網友發帖稱，其入住上海中星鉑爾曼大酒店期間「裸睡時有一名陌生男子刷房卡進入房內」，事件引發關注。



8月31日，發帖網友表示酒店方對此解釋稱「是維修師傅走錯房間」，事發後酒店方已退當晚房費。

網友發帖稱，其入住上海中星鉑爾曼大酒店期間「裸睡時有一名陌生男子刷房卡進入房內」（小紅書@Ddddd）

按圖放大看監控器拍到的畫面：

同日，涉事酒店工作人員回應稱，已跟房客就此事進行協商：

我們已經跟客人解決這個問題了。

該網友在其發布的帖文中表示：

睡夢中，一個男的刷房卡進來，直接走到我的牀尾，我問他幹嘛的，說是維修的。門口有脱了的鞋子，他也沒看見，然後聽到我說話轉身走了。

該則網帖的定位顯示，地點位於上海中星鉑爾曼大酒店。

8月31日，發帖網友表示，陌生人進入房間的時間是早上9點，並且未敲門。

當時我一個人在房內，他在房間全黑的情況下，走了進來。

該網友以670元（人民幣）左右的價格訂了一間雙牀房，

是我一個人住的，入住的時候說沒大牀房了。

當事人表示當時是裸睡，不過蓋了被子：

不能說身體都露在外面，但是有陌生男人突然進來，我還是很慌亂的。

該網友看到對面站着一個陌生男人，手裏拿着一瓶礦泉水，才意識到是自己的房間被打開了。

其表示，酒店方對此解釋稱：

是維修師傅走錯房間造成的。

事發後，酒店方提出贈送酒店中午自助餐作為補償，但該網友要求退房費，最終酒店退了當晚房費。同日，上海中星鉑爾曼大酒店工作人員向記者表示，酒店方面已經跟涉事房客就此事進行協商：

我們已經跟客人解決了這個問題了。

公開訊息顯示，上海中星鉑爾曼酒店是一家國際高端商務酒店，位於南徐彙區商圈，擁有333間客房和套房。鉑爾曼是雅高集團旗下高端國際酒店品牌，該品牌在全球已擁有超過150家酒店。其中，大中華區已發展成為鉑爾曼品牌最大的全球市場，擁有超過50間在營酒店。

