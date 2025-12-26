內地男子攜老扶幼「白住酒店4個月」　老闆免除欠款再倒貼仍拒搬

大陸重慶一名男子攜帶八旬母親及10歲孩子入住酒店超過4個月，累積拖欠近5000元人民幣房費，不僅拒絕付款，即使酒店老闆願意免除所有欠款並倒貼500元人民幣搬家費，他仍堅持不肯搬離。



根據《紅星新聞》報導，該名吳姓男子於7月底入住重慶蔚藍拾光酒店，房價為每日140元人民幣。酒店工作人員12月7日向《極目新聞》表示，吳先生前兩個月每天按時支付房費，後期開始出現拖欠情況，偶爾僅支付部分費用，最後則完全停止付款，工作人員多次催繳都沒有結果。

老闆唯一訴求就是讓他搬走（抖音＠重慶天天630）

記者採訪全過程：

酒店工作人員指出，截至目前吳先生已積欠近5000元人民幣房費，酒店多次要求對方搬離但都遭到拒絕。

酒店老闆甚至提出免除全部欠款，還透過仲介幫忙聯繫便宜的出租房，並願意支付500元人民幣搬家費用，但吳先生依然不為所動。

吳先生則表示，他並非不願付款，而是有案件需要前往法院處理，有十幾萬元人民幣欠款未能收回，「手上的錢沒有到位」。他還說，選擇這家酒店是因為距離法院較近，甚至表示：

我和她（酒店老闆）是經濟糾紛，最好的途徑是法院，我要求她去法院起訴。

工作人員表示，老闆人很好，此前還曾送牛奶給吳先生的孩子，但現在非常無奈，目前老闆已提起訴訟。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】