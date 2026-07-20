深圳地鐵周一起全覆蓋安檢　首日多站大排長龍　網民轟秩序混亂

據「深圳地鐵」消息，今日（7月20日）起，深圳地鐵將實現進站安檢全覆蓋，所有行李都要過機安檢，乘客進站時也要接受手持安檢設備檢查。該規定實施首日，深圳多個地鐵站大排長龍，不少市民發帖控訴稱秩序混亂。



有不少市民發帖稱，該措施實施首日多個地鐵站大排長龍、秩序混亂。（深圳大件事）

有不少市民發帖稱，該措施實施首日多個地鐵站大排長龍、秩序混亂。（深圳大件事）

據「深圳地鐵」消息，今日（7月20日）起，深圳地鐵將實現進站安檢全覆蓋，所有隨身行李物品，須通過安檢機完成過機查驗；每位乘客進站時，須配合安檢人員使用手持安檢設備，接受人身安全檢查。受安檢流程調整影響早、晚高峰客流集中時段部分大客流站點的進站排隊時間將有所增加。

有市民解釋，以前小包可以手檢，但現在也需要過安檢機。即使不帶包也要排隊接受安檢設備人身安全檢查。

有不少市民發帖稱，該措施實施首日多個地鐵站大排長龍、秩序混亂。（深圳大件事）

有不少市民發帖稱，該措施實施首日，多個地鐵站大排長龍、秩序混亂：

「人流量大的站點卻沒有增加安檢機/提高效率，搞得要排很久的隊。早高峰大家本來就趕着上班，肯定會起爭執。」

「今天體會到了，有手持式機器不用，要打開袋子給他們看…進站擁堵且混亂不堪。」

「我帶的早餐和午餐，搶我包過安檢，我快氣暈了。」

「話說香港的地鐵無需安檢，也沒見得出什麼事。」

「今天我那裏也吵起來了，好多人推開安檢員直接跑進去。」

「進站進了半個小時，牛逼。」



有不少市民發帖稱，該措施實施首日多個地鐵站大排長龍、秩序混亂。（深圳大件事）

有不少市民發帖稱，該措施實施首日多個地鐵站大排長龍、秩序混亂。（深圳大件事）

不過亦有市民表示可以理解安檢的必要性，只是要注意實施方式：「我覺得安檢沒問題，畢竟誰也不知道是不是有些人帶了不安全的東西，但是還得考慮便民那塊。」

有不少市民發帖稱，該措施實施首日多個地鐵站大排長龍、秩序混亂。（深圳大件事）