深圳舉辦人形機械人格鬥賽　馬斯克轉發讚有趣　甄子丹現場助陣

據《南方+》報道，7月16日，眾擎URKL全球人形機械人自由格鬥聯賽揭幕戰在深圳南山打響，這也是全球首個實現商業化運營的全尺寸人形機械人格鬥聯賽。馬斯克（Elon Musk）也關注到這場格鬥賽，轉發了比賽影片並稱：「Robot fights are fun（機械人打架很有趣）。」



深圳舉辦人形機械人格鬥賽。（深圳新聞網）

馬斯克轉發比賽影片。（網頁截圖）

眾擎URKL揭幕賽現場，影視功夫巨星甄子丹空降助陣。甄子丹在現場感慨：「眾擎URKL讓年輕人親眼看見、親身感受到科技的力量，比書本更直觀、更熱血、更燃。」

影視功夫巨星甄子丹空降助陣。（深圳新聞網）

全球超過200支隊伍報名參與了此次大賽，經過嚴格篩選，最終來自中國、美國、波蘭及新加坡等全球各地的32支頂尖戰隊晉級正賽。

比賽現場氣氛熱烈，機甲勇士「白色雄鷹」與「鬥牛士」在八角籠內近身纏鬥。最終，身披深色戰甲的「鬥牛士」以3:2的比分險勝。馬斯克轉發了這場比賽的影片，並配文稱:「Robot fights are fun（機械人打架很有趣）。」

比賽採用「海選+分組雙循環賽+雙敗淘汰賽」的複合賽制，賽程嚴苛。眾擎機械人創始人兼CEO趙同陽表示，這場真刀真槍的對抗，不僅能打磨機械人在運動控制、平衡算法、智能感知決策等方面的核心技術，更能將成果反哺到各行各業。