深圳壽司郎驚見疑似寄生蟲　門店承諾檢測數月後稱：報告找不到

日本迴轉壽司店「壽司郎」再被顧客爆出吃出寄生蟲。近日有內地網民爆料，今年2月在深圳寶安海雅繽紛城分店食用鮟鱇魚壽司時，發現一條長度約3厘米的線狀生物，疑似寄生蟲。隨後門店免單並賠償1000元（人民幣，下同），同時承諾提供異物檢測報告，但直到如今仍未有結果，期間僅回應「時間太久，檢測報告無法找到」。



日本迴轉壽司店「壽司郎」再被顧客爆出吃出寄生蟲。（深圳新聞網）

據深圳新聞網報道，這名網民報料指，今年2月在深圳寶安海雅繽紛城分店食用鮟鱇魚壽司時，因口感發膩，於是剝開壽司查看，沒想到竟然發現一條長約3厘米的線狀生物，懷疑是寄生蟲。

隨後網民第一時間叫讓門店工作人員處理。當時門店為息事寧人，提出免單並同意賠付1000元，以及承諾會提供關於異物的檢測報告。但沒想到時隔數月，網民都沒有收到關於壽司郎對於異物檢測的結果。這名網民指，在門店發現疑似寄生蟲後，心理留下了陰影。

有內地網民爆料，今年2月在深圳寶安海雅繽紛城壽司郎食用壽司時，發現一條長度約3厘米的線狀生物，疑似寄生蟲。（大衆點評）

門店回復媒體聞訊時表示，品牌總部已與網民溝通過了，不方便再回應。 對此，這名網民透露，壽司郎工作人員確實有回復，但對方表示當時是春節前夕，沒找到營業的檢測機構，需要多點時間來處理，但之後再追問收到的回覆就是「由於時間過得太久，檢測報告無法找到」。

據了解，這已非內地壽司郎首涉寄生蟲投訴。今年5月，廣州有食客就餐時驚見壽司上有4條疑似蟲子的異物；3月亦有北京網民投訴，排隊3小時卻吃到一塊全是寄生蟲卵的吞拿魚（金槍魚，又稱鮪魚）。