湖南父月花¥6000畀12歲女打生長激素惹議　醫生警告風險籲勿亂打

湖南長沙的李先生月花6000元（人民幣，下同）為12歲的女兒打生長激素，並表示此舉不為職業規劃，只求女兒高挑有氣質，更直言「這是有價值的投資」。



今年生長激素被納入國家醫保，長效和短效生長激素都大幅降價，不少醫院迎來生長激素「注射潮」。醫生提醒，若父母因焦慮而盲目為子女注射生長激素，極易導致內分泌紊亂等副作用，甚至會加速骨骺過早閉合，徹底斷送長高機會。



《風芒新聞》報道，李先生每月花6000元為女兒打生長激素。他表示，通常小朋友半年一年能長高2至3厘米，且女生來月經後生長激素分泌會減少，而女兒通過打生長激素，半年已長高4厘米。

李先生坦言，此舉不為職業規劃，只求女兒以後高挑有氣質，「女孩子，我對她的身高有點要求，有形象氣質」，並稱身高不可逆，「一輩子就這一次機會，這是有價值的投資」。

2026年1月1日起，新版國家醫保藥品目錄正式實施，生長激素被納入醫保，長效生長激素價格從原價約3500元/支降至約900元/支，降幅約75%。

中南大學湘雅醫院兒童醫學中心副主任王霞教授表示，現今家長的育兒觀念已經發生顛覆性的變化，今年長效和短效生長激素都大幅降價，很多人到醫院打生長激素，但每個人情況不同，建議有需求的家庭先帶子女到醫院做專業評估。

中南大學湘雅醫院兒童醫學中心副主任王霞教授建議，有需要注射生長激素的家庭先帶子女到醫院做專業評估。（影片截圖）

醫生提醒，並非所有人都適合注射生長激素。生長激素是國家管控的處方藥，僅適用於生長激素缺乏症、特發性矮小等確診疾病，且需骨骺未閉合。若身高在正常範圍內、僅因家長焦慮而盲目使用，可能帶來內分泌紊亂、血糖升高、甲狀腺功能減退等副作用，甚至可能導致骨骺過早閉合反而影響身高。

不少網民直言，帶子女到醫院注射生長激素是「現代版拔苗助長」，有人擔心激素會影響健康及正常發育，「違背自然規律的事情終將遭到反噬」、「多運動、作息規律才是正道，打激素有點偏離了」、「不知道怎麼講，為什麼要違背自然規律」。