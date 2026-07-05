陝西9歲女童讚單車漂亮　遭同𨋢惡婦掌摑致臉腫　警方立案調查

陝西渭南一名9歲女童乘搭升降機時，因誇讚同𨋢女士的單車漂亮並摸了一下單車手把，竟遭對方當場掌摑，女童回家後不敢聲張，直至家長發現她臉腫，追問並翻查閉路電視才揭發事件。



家屬張女士稱，當時女童外出玩耍後搭升降機回家，一名女士剛好推着單車步入，女童見狀隨口誇讚了一句「好漂亮」，並伸手摸了一下單車手把，未料手中拿着鑰匙的她，竟突然掌摑女童，女童隨即用手捂住左臉。

女童誇讚同𨋢女士的單車漂亮並摸了一下單車手把，竟遭對方當場掌摑。（影片截圖）

女童誇讚同𨋢女士的單車漂亮並摸了一下單車手把，竟遭對方當場掌摑。（影片截圖）

女童誇讚同𨋢女士的單車漂亮並摸了一下單車手把，竟遭對方當場掌摑。（影片截圖）

張女士表示，女童回家後沒有向家人提起此事，直至家長發現其臉部紅腫，追問並取得屋苑升降機的閉路電視紀錄後才揭發事件。家屬報警後，警方讓雙方協商，但涉事女子不肯出面，僅由對方丈夫帶女童到醫院檢查。

張女士透露，全家人都非常氣憤，「身體是檢查完了，但她才9歲，她的心理創傷誰去承擔呢？」。

7月5日，陜西渭南臨渭公安通報稱，該局接報後第一時間立案調查，目前案件已依法處理。因案件涉及未成年人，案件細節依法不予公開，並呼籲公眾不造謠、不信謠、不傳謠，避免給當事人和家屬造成二次傷害。

7月5日，陜西渭南臨渭公安通報稱，該局接報後第一時間立案調查，目前案件已依法處理。（微博＠陜西渭南臨渭公安）

根據《治安管理處罰法》第四十三條規定：毆打他人、故意傷害他人身體的，處5日以上10日以下拘留，並處200元（人民幣，下同）以上500元以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。毆打、傷害不滿14周歲未成年人，屬於法定加重情節，處10日以上15日以下拘留，並處500元以上1000元以下罰款。