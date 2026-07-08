安徽2歲女瀡滑梯夾斷尾指　家人連夜求醫　遺心理創傷需紗布裹手

安徽蚌埠一名2歲女童，早前在商場瀡滑梯（溜滑梯）時尾指不慎卡入滑道與側壁的縫隙中，尾指被生生夾斷。一家人連夜輾轉蚌埠、南京、無錫三地醫院，歷經全麻手術才勉強保住兩節手指，卻留下嚴重的心理創傷，出門必須用紗布裹手。

事發兩個月以來，家長與商場方多次協商，但仍未就賠償方案達成一致。有內地律師指，商場設施存在重大安全缺陷且未設警示，應承擔至少80%以上的賠償責任。



商場的不銹鋼滑梯。（揚子晚報）

《揚子晚報》報道，安徽蚌埠的徐先生反映，5月8日帶女兒在當地商場的不銹鋼滑梯玩，期間女兒的右手尾指被卡在滑道和側壁的縫隙中後夾斷，「滑下來的時候她跟我說，『爸爸我的手沒有了』。我把她的手舉起來一看，發現小拇指少了一段，小拇指下面兩截全都皮開肉綻」。

徐先生立即報警並叫救護車，在其他民眾的協助下從滑梯的縫隙中尋回斷指。一家人連夜輾轉蚌埠、南京、無錫三地醫院，最終在無錫市第九人民醫院完成接指手術。

女童的尾指被夾斷。（揚子晚報）

徐先生稱，女兒的尾指一直流血，送到醫院時，斷指的皮肉已經有點發黑。醫生指手指的存活率很低，但並非完全沒有希望，「孩子這麼小沒了手指，肯定不行的」，徐先生與妻子商量後，最終決定全麻接受「手指斷指再植術」。

雖然保住了尾指前兩截，但指尖已經發黑，醫生建議過幾年後再做斷指再生手術。徐先生稱，此次意外令女兒留下嚴重的心理創傷，每次出門都必須用紙巾或紗布包裹右手，「手上包的東西一掉下來，她就趕緊撿起來套上，生怕被別人看到」。目前，醫療費已花費近19000元，後續治療的預估費用在10萬到12萬之間。

徐先生認為，這次事故反映出商場的遊樂設施存在較大安全隱患，在滑梯滑道和側壁的連接處，可能存在脫焊情況，一旦有重量，滑梯的銜接處就會往下凹，縫隙會擴大，「兩歲寶寶的手指細，正好卡在縫裏」。6月9日，他接到商場的工作人員通知，涉事滑梯已拆除。

醫療證明書顯示，女童單指完全離斷。（揚子晚報）

徐先生希望商場承擔其女兒全部的醫療費用，但事發兩個月以來，他與商場經理多次協商，均未達成一致，後來對方更直接讓他起訴。

7月6日，涉事商場的工作人員稱，經翻查閉路電視紀錄，女童是倒著滑下，在旁的家長也沒做出相應的看護動作。對於賠償問題，工作人員稱，徐先生的訴求或與公司制度有偏差，雙方仍在溝通尋求解決方案，「我們也不希望最後走訴訟」。

滑梯滑道與側壁有縫隙。（揚子晚報）

有滑梯廠商介紹，點焊工藝將滑道與側壁分塊焊接，不僅焊縫影響美觀，焊接點也容易脫落，安全系數偏低。

有內地律師認為，商場的遊樂設施在設計、安裝方面存在重大安全缺陷，易夾傷兒童，不符合兒童遊樂設施安全國家標準；商場也未在滑梯區域設置安全警示標識，也沒有安排人員值守看管，未盡到法定的安全保障義務。商場應對女童所受人身損害承擔主要責任，或需支付醫療費、護理費、精神損失費等賠償總額的80%至90%。家長也存在一定程度的監護過失，應承擔賠償責任的10%至20%。