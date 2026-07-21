寧波驚現「漏斗狀」雲柱掀翻屋頂　氣象台：為未着地龍捲風｜有片

7月20日，浙江寧波多位市民在社交平台發布影片稱，在市區裡驚現龍捲風。影片畫面顯示，天空被大片雲團覆蓋，雲團中有細長的漏斗狀雲體。據寧波氣象台通報，市民發現的「龍捲」是積雨雲從中伸下的猛烈旋轉的漏斗狀雲柱，下端未發展到達地面。當局在寧波江北區、鎮海區兩條街道觀測到8級大風。



7月20日，浙江寧波多位市民在社交平台發布影片稱，在市區裡驚現龍捲風。（小紅書）

7月20日，浙江寧波多位市民在社交平台發布影片稱，在市區裡驚現龍捲風。（小紅書）

巨型「漏斗」風柱掀翻屋頂 氣象台：為未着地龍捲風

據一位網民稱，他在寧波江北巴蜀文化村看荷花，突然一陣大風大雨，瞬間形成龍捲風，「把村子裏的房子瓦片都吹飛了」。多個影片顯示，在江北區、鎮海區上空出現「巨型風柱」，雲團周圍風力大，捲起大量碎屑、樹枝等。在江北區莊橋一糧油批發市場附近，有大樹被連根拔起，廠家陽台門被吹翻。

寧波氣象台發布通報，7月20日下午4時39-42分，江北、鎮海等地市民發現天空中出現細細長長的形似「龍捲」，它是從積雨雲中伸下的猛烈旋轉的漏斗狀雲柱，下端未發展到達地面。莊橋街道、莊市街道等地觀測到8級大風。

寧波氣象台介紹，這一類型的龍捲風往往出現在旺盛發展的積雨雲中，是一種強對流天氣。龍捲的生成首先需要高溫、高濕的不穩定空氣，其次需要空中不同高度的風向風速有明顯不同，即有強烈的風切變，像手搓麻繩一般，使得空氣在很小的範圍內強烈旋轉起來。

寧波氣象台指出，龍捲是小尺度天氣系統，從發生到消失只有幾分鐘時間，預報難度極大，目前還是世界性難題。提醒市民在看到「龍捲」 時不要靠近，拍攝時盡量遠離龍捲，不要在龍捲附近及其前進方向活動。

7月20日，浙江寧波多位市民在社交平台發布影片稱，在市區裡驚現龍捲風。（小紅書）

龍捲風重創湖北

此前7月6日晚，湖北東部多地遭遇強對流天氣襲擊，發生強降雨和雷暴大風，部份鄉鎮出現龍捲風，多地受災，官方通報指，截至7月8日，雷暴大風已造成1.46萬人受災，11人死亡，1人失聯，331人受傷。湖北鄂州名門世家小區6樓一戶人家三口人，在關窗時被大風捲走墮樓，不幸身亡。

針對湖北風雹災害影響，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局向向湖北調撥2萬件中央救災物資；國家發展改革委緊急安排5000萬元（人民幣，下同）支持災後應急恢復。