1.5萬機票退訂僅返432元　事主陷｢小字陷阱｣　慘遭攜程、國航推諉

花逾1.5萬元（人民幣，下同）購買國際機票，退票時竟幾乎血本無歸。北京一名消費者近日在攜程APP訂購飛往紐約的機票，因行程變動申請退票，誤以為僅需支付數百元手續費，結果只獲退還432元，近1.5萬元化為烏有。事主質疑平台以小字標示「僅部份稅費可退」，易令人誤解。攜程回應稱退票規則由航空公司制定，平台僅為執行方。



據內地《澎湃新聞》報道，消費者林先生7月3日透過「攜程」APP訂購一張7月16日北京飛往紐約的機票，總價15217元，計劃前往觀看世界盃足球賽。7月13日因行程變動辦理退票，期間在頁面上見到400多元的費用提示，遂下意識以為提前三天退票僅需扣除400多元手續費，未有細閱便直接確認提交。

直至次日核對賬戶，林先生才發現平台最終只退回432元，與預期相差極大。他隨即向攜程反映，平台提出的解決方案是將他賬戶上的30萬積分折現為3000元作為補償重新出票，但差額須由他補齊。對此，林先生並不接受，認為「這等同於用我的積分來補償我」。

林先生花費1.5萬購買國際機票，退訂僅獲返432元。（澎湃新聞）

林先生自稱是攜程黑鑽會員，原以為平台會保障高端用戶權益，當日因事務繁忙未逐條細讀退票細則，沒料到退款金額會被扣得如此狠。他事後仔細查閱訂單頁面，發現所購機票在APP頁面顯眼頂部位置展示，下方卻僅以小字體標註「僅部份稅費可退」；而同一頁面下方另有可退改的同航線機票，票價僅比他購買的貴400元。

林先生批評平台設計不合理，認為攜程有能力在幾毫秒內比較數百種價格，卻沒有把「多花400元可避免近1.5萬元損失」轉化為消費者能理解的提示。他感嘆：「買票時，攜程是統一入口；退票時，消費者要獨自面對航司、代理商、保險公司等的不同規定。」

攜程、國航「踢皮球」推諉

對於林先生的遭遇，攜程客服回應稱，涉事機票的退票政策為起飛前後均不得退票，林先生只可退回稅費374元及附加服務包58元，合共432元。而「僅部份稅費可退」僅以小字標註的質疑，客服指在價格旁邊已有展示，但手機APP字體無法放得很大。客服又稱，已提出最大誠意解決方案，即以30萬積分折現3000元抵扣退票損失，但退票費屬航空公司政策，攜程不收取任何費用。

林先生曾要求恢復機票訂單或改期，攜程回覆指退票已完成無法恢復。攜程並引述國航的回覆明確表示不能全額退款。

林先生質疑，所購買的這張機票展示在APP頁面顯眼的頂部位置，僅用小字體標注「僅部分稅費可退」。（澎湃新聞）

然而，中國國際航空公司客服則表示，該客票為第三方出票，具體費用須聯繫原出票地確認。而對於第三方出票的退票政策是否由國航規定，客服僅回覆「在哪購買的聯繫哪裏諮詢」。

根據國航官網發布的《國際客票自願退票和自願變更實施細則》（2023年11月版），符合自願退票條件下，應退金額由兩部份構成：應退票價和燃油附加費，以及應退的代收政府稅費。燃油附加費的退票規則與票價一致，即票價不可退則燃油附加費也不可退。當應退票價和燃油附加費計算結果為零或負數時，仍退還未使用航段的政府稅費。

國航客機。（微博@中國國際航空）

林先生的遭遇並非孤例。據內媒《法治日報》去年報道，一名天津市民在第三方平台花4000多元訂購國際機票，下單後僅1分鐘發現選錯日期要求退款，平台未即時處理，半小時後機票出票，最終因航空公司規定「不退不簽轉」而全額損失。

內媒《紅星新聞》去年亦有報道，山西高先生在平台購買總價15113元的北京往返東京機票，準備改簽時按平台指示操作退票，結果被扣除14263元，退款僅800多元。經多次反映溝通後，平台最終為他辦理全額退款。事件經媒體報道後引發關注，江蘇省消保委曾指出，消費者最在意的除費用高低外，更關注費用設定是否合情合理、透明合規。

近年機票退改簽費用問題屢惹爭議。民航局早在2018年已要求航空公司制定「階梯費率」退改簽收費標準，惟各航空公司政策不一，且第三方平台退改規則透明度不足，消費者往往在退票時才發現損失慘重。