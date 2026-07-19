世界盃2026｜中國球迷曬赴美睇波賬單：機票門票食宿盛惠六、七萬

美加墨世界盃1/4決賽前夕，一位來自中國成都的阿根廷球迷蘇橫（化名）曬出了他的「追星帳單」。為了親眼見證心愛球隊的征戰，他請了兩周假，跨越大半個地球，從成都飛赴美國，機票、酒店、門票……他粗略一算，硬支出人民幣六七萬。而對蘇橫這樣的資深球迷來說，這趟萬里睇波之旅，第一筆大開銷永遠是球票。



蘇橫在阿根廷比賽現場拍攝的圖片。（新華社）

球迷跨萬里追星阿根廷 兩場門票花費4240美元

世界盃開賽前，蘇橫篤定阿根廷隊能入四強，於是在國際足聯官方票務平台首輪放票時，鎖定兩場比賽：一場1520美元（約1.2萬港元），一場2720美元（約2.1萬港元），合共4240美元（約3.3萬港元）。最終如他所願，這兩場分別是阿根廷對瑞士的1/4決賽（堪薩斯城）及阿根廷對英格蘭的半決賽（亞特蘭大）。

阿根廷對英格蘭的半決賽，安素費南迪斯末段為阿根廷追成平手。（路透社）

阿根廷對英格蘭的半決賽，拿達路馬天尼斯頭槌奠勝。（路透社）

原定同行的朋友因故無法前往，蘇橫手裡多出兩張代購票。他先掛國內平台平價出售，但無人問津；其後轉戰國際足聯官方轉售平台，發現平台需買賣雙方各自承擔15%手續費，單筆合計抽成約30%。

「換句話說，1000美元（約7840港元）的票，想保本要掛1300美元（約1萬港元）。」蘇橫說。摸清規則後，他按比例合理定價，兩張票最終以1500美元（約1.2萬港元）及2200美元（約1.7萬港元）售出，基本「平進平出」。

阿根廷對瑞士的1/4决赛，安素艾華利斯加時賽射入世界波。（路透社）

蘇橫觀察到，今屆世界盃票務一級市場採取分批放票策略，先小規模試探需求，再根據熱度追加，且每一輪新放票都會自動漲價。「作為普通球迷，很難預判購票時機。而二級市場雙向手續費高昂，票價隨賽程波動，買賣雙方都承擔高風險。」

阿根廷距離衛冕只差一場勝仗。（路透社）

交通食宿能慳就慳

對於中國球迷，跨國現場觀賽簽證籌備是固定開銷。蘇橫選擇自助辦理美國簽證，全程不經中介，僅靠AI輔助梳理材料。他前往廣州辦理簽證時恰逢廣交會，當地機票酒店價格隨之上漲。「加上千元級別的簽證基礎費，僅簽證一項開銷已超過5500元。」

美國駐廣州總領事館。（官網截圖）

落地美國後，為了節省食宿和交通，蘇橫開啟了精打細算的模式。美國各城市交通體系差異大，蘇橫摸索出一套省錢方案：洛杉磯、堪薩斯城的公交配套薄弱，就搭的士；亞特蘭大、紐約的公交網絡發達，就坐地鐵。他在堪薩斯城的酒店緊挨機場，進城幾乎沒有合適的公共交通可選，反而省下不少交通開支。

蘇橫在阿根廷比賽現場拍攝的圖片。（新華社）

酒店預訂上，蘇橫根據賽程和城市布局優先選擇交通便利的區域，再進行多平台比價。在堪薩斯城，他以每晚約150美元（約1176港元）成功預訂酒店，而同類房源同期不少平台售價高達250至290美元（約1960至2274港元）。

靠著每日蹲守價格波動、捕捉低價窗口，他省下一筆可觀的住宿費。飲食方面，他選擇的酒店基本包早餐，其餘兩餐吃快餐，每日控制在50美元（約392港元）以內。

紀念品方面，他主要購買現場出售的對陣圍巾，每條60美元（約470港元），印有對戰雙方、比賽日期及舉辦城市，獨一無二。連同徽章掛件等，整體開銷數百美元。

蘇橫粗略計算總帳：「國內往返美國機票約一萬，美國境內再轉幾段，加上簽證、酒店、球票、吃喝、紀念品，硬支出人民幣六七萬吧。」

蘇橫在阿根廷比賽現場拍攝的圖片。（新華社）

中國足球KOL稱已花30萬追波 2.5萬開幕式門票只能坐山頂

另據《九派新聞》，中國足球圈著名KOL「退錢哥」何勝曾發布視頻稱，為了看今年美加墨世界盃開幕式，在二手網站花了25000元人民幣買了兩張開幕式門票，而且票是看台最高的山頂票，但已經是目前最便宜的票了。

報道指出，本屆世界盃決賽的官方票價約介於2030美元至6370美元之間（約1.6萬至5萬港元），而2022年卡塔爾世界盃冠軍賽票價約為1600美元（約1.3萬港元）。

此外，何勝亦曾在直播中稱，截止7月15日（1/4決賽階段），美加墨世界盃觀賽的總體開銷已經達到約30萬人民幣，而上屆卡塔爾世界盃，總共開銷不到10萬人民幣。