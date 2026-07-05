世界盃│佛得角爆紅掀中國球迷旅遊熱　廣州出發機票搜索量飆184倍

世界盃16強賽中，佛得角與衛冕冠軍阿根廷激戰至加時，終以2比3惜敗。這支首次參賽的「藍鯊」軍團雖未嚐一勝，卻贏得全球掌聲。賽後佛得角旅遊熱度急升，廣州出發的機票搜索量按周暴增184倍。目前，內地居民赴佛得角可辦落地簽，持香港特區護照則可享免簽待遇。



美斯與禾仙夏對決在今場比賽中備受關注。（路透社）

佛得角不敵阿根廷緣盡世界盃 藍鯊軍團贏世界掌聲

佛得角隊面對美斯領銜的阿根廷，90分鐘內以1比1逼平對手。加時賽中，阿根廷即把握角球機會再次領前，佛得角落後下力追，更由薛尼卡巴爾（Sidny Lopes Cabral）射入一記世界波2：2再扳平。若非第111分鐘佛得角後衛擺烏龍，衛冕冠軍阿根廷或被拖入12碼大戰。

薛尼卡巴爾燙射遠角入死角。（路透社）

雖然不少人在賽前早已預料佛得角隊不敵美斯領銜的衛冕冠軍阿根廷隊，但3比2的加時鏖戰比分卻是出人意料。球隊中後衛洛佩斯（Roberto Pico Lopes）賽後表示：「現在再也沒有人會問佛得角在哪，全世界都記住了我們。」

世界盃2026︱薛尼卡巴爾加時曾為佛得角再度扳成2：2平手。（路透社）

據悉，佛得角是世界盃參賽國中面積最小的主權國家（4033平方公里，人口約54.6萬）。賽後，球隊將收穫國際足聯提供的1100萬美元（約8629萬港元）賽事獎金，加上250萬美元（約1961萬港元）備戰補助，合計1350萬美元（1.06億港元）。

據悉，佛得角是世界盃參賽國中面積最小的主權國家，雖然止步16強，但合計收入1350萬美元的賽事獎金。(路透社）

佛得角旅遊爆紅 機票搜索量暴增184倍

據《潮新聞》、《紅星新聞》報道，截至7月4日早上8時，國內飛往佛得角首都普拉亞的機票搜索量按周暴增近30倍。其中廣州至普拉亞的搜索量按周暴增184倍。而攜程數據顯示，佛得角機票訂單量同比去年上漲76%，酒店訂單量同比去年上漲46%。

國內飛往佛得角首都普拉亞的機票搜索量按周暴增。（潮新聞）

杭州的朱女士表示，佛得角與阿根廷的比賽剛一結束，她和幾位一起值班的同事便不約而同地掏出手機，查詢怎麼去佛得角。朱女士的朋友圈中，也有不少人曬出佛得角的風景照，氛圍感十足。「有人說，這個島國的旅遊業估計今年夏天要爆火。」朱女士表示。

世界盃2026︱阿根廷對佛得角出盡九牛二虎之力才加時3：2險勝。（路透社）

據上遊新聞，在佛得角工作生活17年的資深旅遊地接劉宇透露，此前佛得角屬於極為小眾的旅行目的地，「只有資深戶外玩家和旅行達人知道這片碧海群島」。世界盃後，多家旅行社已將佛得角深度海島遊列為核心推廣線路。

據悉，佛得角共和國（Cabo Verde）位於北大西洋中部，距西非海岸約500公里，由10個火山島組成。受海洋氣候調節，全年平均氣溫20至27攝氏度，擁有約350天日照，被譽為「大西洋上的恆春之島」。

持香港特區護照享免簽

簽證方面，持香港特區護照前往佛得角可享免簽證待遇，最多停留30天。而內地居民可辦理落地簽，但須提前在佛得角官方EASE電子系統預先登記。不過有旅遊達人提醒，由於佛得角較為偏遠，內地邊檢通常要求事先辦妥簽證，建議出行前向相關部門查詢確認。

香港人要旅遊佛得角得花點功夫，目前香港沒有直航機往佛得角。（Getty Images）

交通方面，從國內出發到佛得角至少需中轉一次，可經卡薩布蘭卡、里斯本等城市轉機。以北京大興機場經摩洛哥飛往佛得角為例，8月份單程票價近7000元人民幣，全程超過20小時，且並非每天都有航班。