河北11歲男孩遭泳池回水管吸住溺斃　職員在旁玩手機現場無救生員

《澎湃新聞》報道，河北高碑店市一位11歲的少年被游泳館側壁回水管吸住，在水下掙扎數分鐘後溺斃。家屬稱事發時無安全救護人員，僅有一名職員在旁看手機。目前，涉事的游泳場館已閉館，警方和應急管理部門正在調查中。



涉事游泳館。（澎湃新聞）

急診病歷。（澎湃新聞）

7月6日，河北省高碑店市一位11歲的少年王沐（化名）前往獵豹營體育中心內部的健身游泳館游泳。

閉路電視畫面顯示，王沐於當日16時50分在游泳館淺水區被側壁水泵循環排水口吸住，左臂到肩關節處被完全吸入，無法呼吸，在水下掙扎了約3-5分鐘。還是泳池內另一名兒童發現王沐溺水後求助，因排水口負壓吸力太大，3個成人也無法將王沐的手臂從排水口取出。教練員斷電後施救人員才得以將孩子救出，但當時王沐已無生命體徵。

立案告知書。（澎湃新聞）

男孩家屬稱，事發時場館內無安全救護人員，僅有一名非安全救護職員在旁看手機，未關注泳池水面情況。家屬報警後，高碑店警方以重大責任事故對該事件立案。目前，涉事的游泳場館已閉館，警方和應急管理部門正在調查中。