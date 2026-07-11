現實版給阿嬤的情書：英雄為救遇溺民眾捐軀　女同事替他盡孝20年

廣東虎門—湖南祁陽，高鐵3小時44分鐘的路程，朱爍走了二十年。2006年9月4日，原東莞邊防檢查站檢查員鄧文國因搶救落水群眾不幸犧牲，留下年邁的父母鄧和元、謝巧豔。戰友朱爍主動替烈士盡孝，逢年過節寄錢補貼家用、置辦衣物用品、處理棘手難題，如女兒般關心照顧遠在湖南的老人。



這些年，朱爍默默幫扶，未敢上門造訪，以免勾起傷心事；沒有對外聲張，瞞着朋友同事。直到今年清明節，東莞出入境邊防檢查站收到鄧和元、謝巧豔的感謝信，一句「失去了獨子鄧文國，得到一個孝順的女兒朱爍」，揭開了這段深藏二十年的關係。

出發探望戰友鄧文國的父母前，朱爍整理準備帶去的物品。（羊城晚報）

2026年6月13日，朱爍帶着剛高考完的女兒前去湖南探望犧牲戰友的父母——沒有血緣關係的「女兒」朱爍，終於要「回家」了▼▼▼

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戰友犧牲 她作了一個決定

一座座山、一條條河……望着車窗外閃過的風景，朱爍不由自主地陷入回憶，往事像一幕幕電影畫面在腦海浮現。2002年，她和鄧文國先後分配到東莞邊防檢查站（現東莞出入境邊防檢查站），兩人在一個辦公室工作。

我們對某個問題會有不同看法，但從來沒有紅過臉、吵過架，關係特別好。

朱爍永遠忘不了2006年9月4日。那天，鄧文國途經東莞市長安鎮街口馬尾水庫，聽到有人大聲呼救，立即跳進水庫救人。群眾獲救了，鄧文國卻沒能上岸。消息傳到單位，朱爍難以置信：「明明前一天，我們還在研討業務問題。」

獨子驟然離世，兩位老人備受打擊。朱爍幫着料理喪事，目睹白髮人送黑髮人的悲痛場景。在全程陪伴、安慰老人過程中，她萌生一個念頭：要替鄧文國照顧好他的爸爸媽媽。

他為了救人獻出生命，這種精神值得我們學習。

受此壯舉感染，朱爍義不容辭地承擔起這份責任。

「前方到站，祁陽站。」距離目的地越來越近，女兒李宸瑤注意到媽媽有點忐忑。「等會見面，老人家沒有哭，我比他們先哭出來可怎麼辦？」朱爍曾無數次設想見到兩位老人的情形。天生感性的她，擔心自己控制不住落淚，又怕說錯某句話，戳到鄧文國父母的痛處。

以前我們打電話，從來不提『鄧文國』三個字。

這麼多年，儘管朱爍非常想去看看老人，但考慮到他們身體不好擔心造成二次傷害，一直未能成行。

前段時間，朱爍與鄧文國父母通了一次視頻電話，「他們狀態看起來不錯，還有孫子孫女承歡膝下。」考慮到女兒剛高考完，朱爍覺得時機剛剛好，再三思索，終於鼓起勇氣，邁出這一步。

11時45分，G6072次列車抵達祁陽。朱爍第一次踏上這座湘南小城的土地，有種莫名的親切感，「到家了」。

朱爍帶着剛高考完的女兒前去湖南探望犧牲戰友的父母。（影片截圖：羊城晚報）

一邊還債一邊資助

天陰沉沉的，淅淅瀝瀝下着小雨。朱爍母女倆拎着大包小包，來到一棟老式廠區宿舍樓下。拾級而上到達4層，左邊一扇門大開，朱爍走進去，兩位老人迎上來。伴隨一聲「阿姨、叔叔」，淚珠跟着滾下來。

那一刻，時間彷彿靜止了。站着近十人的屋子格外安靜，只聽得到啜泣聲。謝巧豔踮起腳，摟着朱爍肩膀，兩人抱頭痛哭。旁邊的鄧和元愣了幾秒鐘，恍然擦去眼角的淚。

「對不起，我這麼晚才來看你們。」朱爍說。

謝巧豔緊緊拉着朱爍的手：

想去見你，我坐車暈車，怕麻煩你。

身為潮汕人的朱爍不太能聽懂湖南永州方言，「大概捕捉到一半意思，但能感受到熱情和心意。」朱爍沒有掃興，靜靜地聽這位73歲的老人訴說這些年的點點滴滴。

謝巧豔摟着朱爍肩膀，兩人抱頭痛哭。（影片截圖：羊城晚報）

鄧文國犧牲頭幾年，家裏經濟條件比較差，謝巧豔和老伴每個月退休金加起來只有四五百元：

靠這點錢看病、開藥，要省着用。

除了國家發放的撫卹金、慰問金，他們生活的一大來源就是朱爍逢年過節寄來的錢。對兩位老人來說，每次一兩千元也不少。

當時，朱爍每個月工資也就4000多元。這筆收入主要分為三份：一份經營自己的小家，一份寄給家裏老人，還有一份留給戰友的父母。朱爍「對自己比較節省」，甚至算得上苛刻，她從沒買過名牌包包。

鄧文國因搶救落水群眾不幸犧牲。（影片截圖：羊城晚報）

一年又一年地資助兩位老人，成為朱爍的固定事項。每次臨近節日，她最先想到的不是放假休息，而是趕緊去匯款。2008年春節，湖南發生特大冰雪災害，通信中斷，好幾天聯繫不上人。這可把朱爍急壞了，她擔心老人禦寒衣物不夠，不顧自己懷孕8個月的特殊情況，頂着風雨、踩着泥濘土路，走了老遠才走到最近的郵局，匯去2000元。

信守承諾，更大的考驗在於困境中如何抉擇。2022年，朱爍的父親和弟弟相繼因病去世，再加上老家修建樓房，治病和建房欠下了近百萬元債務。「那時候很焦慮，單位的事、家裏的事，都壓在一起。」儘管如此艱難，她也沒有想過放棄。「我咬一咬牙，還是能省出來給老人的錢。」於是，朱爍成了「月光族」，一邊還銀行貸款，一邊給老人寄錢。

「這麼多年沒有斷過，數不清有多少次。」謝巧豔說。

不是一年、兩年、三年、四年，是二十年！

據他們估算，朱爍累計為他們提供經費和各類物資資助共約15萬元。

是叔叔阿姨 也是爸爸媽媽

「我見到她，心裏好高興，高興地哭出來了。」說着說着，謝巧豔又忍不住流淚。聽力不太好的鄧和元坐在旁邊，突然反應過來，站起來招呼大家吃西瓜：「今天才買的，很甜。」吃着西瓜，朱爍想起前幾天寄出的糉子。「你們收到了嗎？吃得習慣嗎？」她告訴老人家：「潮汕的糉子一半鹹，一半甜，讓你們試試不同的口味。」節日糕點、時令水果是朱爍表達關心更生活化的載體：「東西不貴，老人家不會有心理負擔。」每回朱爍給自家爸媽買東西，總會順手給叔叔阿姨下單一份：「兩邊一個標準。」

一輩子沒怎麼出過遠門的鄧和元、謝巧豔，嚐到了陝西的雪梨、大連的藍莓、山東的蘋果……這份新鮮與甜蜜，經由老人傳遞給鄧文國的妹妹、弟媳、侄子：

就像家裏多了個親人，一直惦記着我們。

天冷了，買件保暖衣；過節，電話問候祝福；生病受傷，多方諮詢優撫政策；住院手術，四處籌集費用……鄧和元、謝巧豔生活裏的大小事情，朱爍都沒缺席。鄧文國的妹妹直言：「爍姐辦事周到，連我這個親生女兒都自愧不如。」

朱爍的貼心與細緻，從這次帶來的禮物中可見一斑。一對測量血糖的智能手錶，設有一鍵報警，能夠視頻通話；一台腰足兩用的按摩儀，是給前些年做過手術、腳不太好的謝巧豔買的；一罐潮汕特產佛手老香黃，適用於有痰咳嗽或腸胃不舒服的人群，泡水喝還可以解暑；一盒灰棗以及枸杞、西洋參、桃膠等養生滋補品。

看着滿滿一堆禮物，謝巧豔不禁「責怪」朱爍：

不要再給我們買東西了，你要對自己好一點。

聽到這裏，李宸瑤沒忍住哭了。「我媽經常把別人放在首位，老是委屈自己。」想到這裏，李宸瑤不免心疼起媽媽。而朱爍的想法很簡單：有需要幫助的時候，全力去做，順其自然，其他的則不太在意。

朱爍幫着料理喪事，目睹白髮人送黑髮人的悲痛場景。（影片截圖：羊城晚報）

身邊的「謝南枝」

一筆筆匯款、一個個包裹，支撐起鄧和元、謝巧豔失去獨子的生活。鄧文國的妹妹眼見父母逐漸走出哥哥去世的陰影。「不知道怎麼感謝她。」兩位老人沒讀過書，不會寫字，說話朱爍又聽不太懂。親手做點湖南特產寄給朱爍，是他們認為表達謝意最好的方式。臘肉、臘魚、米粉肉……謝巧豔把能想到的統統備上。

第一次收到滿滿兩大箱特產時，朱爍既意外又感動。朱爍捨不得一下子吃完，一塊臘肉會分好幾頓吃：「老人的心意，一點不能浪費。」

今年清明節，鄧文國的舅舅回家祭掃，聽鄧和元、謝巧豔講起「小朱」的故事。有感於朱爍的堅持與付出，他以鄧和元、謝巧豔的名義寫了一封長長的感謝信：

二十年的堅守，二十年無血緣關係的孝養，讓我們感到失去了獨子鄧文國，得到一個孝順的女兒朱爍，心靈和精神得到莫大的安慰……我們這個時代呼喚英雄，呼喚楷模，更需要像朱爍一樣默默為民服務、無私奉獻的優秀人才。

看到這封信時，東莞出入境邊防檢查站民警王鶴的第一反應是驚訝。她沒想到，朱爍竟然照顧了烈士的父母這麼長時間，而同事們從未聽她講過。「文國犧牲本來就令人惋惜」，在朱爍看來，這種事沒必要提起，所做的一切只是遵從初心。

「我沒他們說得那麼好，我做得還不夠。」當信交到朱爍手上，朱爍感動之餘，更多的是覺得虧欠叔叔阿姨。當兵出身的她，常年在警察隊伍工作，養成了嚴於律己的習慣。「我要做得更好，才配得上老人家的肯定，不然內心過意不去。」

朱爍的善舉公開後，不止王鶴一位同事覺得「這確實是爍姐的風格」。在大家的印象裏，朱爍是熱心大姐姐，長期資助貧困學生，幫人更是家常便飯。「每個同事都能舉出好多個例子。」王鶴聯想到最近熱映的電影《給阿嬤的情書》：

朱爍就是身邊的『謝南枝』。

電影裏，謝南枝代替好友給好友的妻子寄僑批；現實中，朱爍默默資助犧牲戰友的父母。「幫助無親無故的人二十年，像電影主角一樣有情有義的好人，竟然就在我們身邊。」王鶴感嘆道。

阿公鄭木生意外去世後，南洋旅店老闆之女謝南枝繼續給阿嬤郵寄家書和金錢。（《給阿嬤的情書》官方微博）

一張「全家福」

伴着細雨聲，朱爍與叔叔、阿姨一家敞開心扉，互訴衷腸，兩三個小時眨眼就過了。聊起許多來往的細節，朱爍有點恍然。對她來說，很多時候做完一件事就忘了，不會記得太久，「從來沒想過得到回報，所以不會刻意記得某件事」。

朱爍忘了，但有人記得。謝巧豔說：「70多歲了忘了很多事，我只記得，她對我很好很好。」鄧文國的妹妹說：「（朱爍）就像親姐姐一樣，經常發消息問我，爸爸媽媽身體怎樣。」她直言，從來沒遇到過像朱爍這麼好的人：「她跟我哥只是戰友，跟我們家又沒有什麼關係。」

而朱爍本人也沒想到，資助戰友的父母會堅持20年之久。回想這些年的心路歷程，她坦承，出發點源自對英雄親人的責任，後來則變成了一種習慣，到某個時間就應該做這件事。

有能力就去幫助有需要的人，沒有太多其他想法。

分別前，朱爍跟鄧文國的父母提議：難得見面，要不合個影紀念一下。六個人挽着手，站在「福」字前，「咔嚓」一聲，畫面得以定格：二十年後，「女兒」回家，拍下第一張「全家福」。

他們笑容滿面。