廣東女童遭男子抱起拋落河　路人合力救援　驚揭兇手竟是親哥哥

中國廣東汕頭1日發生驚險案件，一名女童走在路上時，被尾隨的男子抱起、扔入一旁的河中，所幸有剛好經過的民眾即時下水、救回女童。然而經過調查，發現將女童丟進河中的男子竟然是她的親哥哥，而他之所以這麼做疑似是精神疾病發作導致。



陸女童遭尾隨扔河 兇手竟是親哥哥

綜合陸媒報導，這起事件1日發生在廣東汕頭市潮陽區西臚鎮。曝光的監視器畫面中，可見1名藍衣男子尾隨1名女童，過程中還不斷四處張望，中間一度進入監視器所捕捉不到的區域，但7秒後，可見男子抱著女童回到畫面中，並在一陣小跑步後將女童拋入一旁的河中，隨後男子再度跑出監控畫面。

女童遭拋落河險死 兇手疑精神病發作▼▼▼

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1名騎電動車路過的男子注意到這一幕，立即停下並跑到事發現場，隨後更跳到河裡將女童救起。這時另1名騎電動車路過的女子也停車，在岸上接住女童並將其抱到岸上。奇怪的是，將女童丟入河中的藍衣男子這時和1名老人走來，老人從路人那邊帶走了女童，離開時還不斷數落跟在後面的藍衣男子。

經過警方調查，原來藍衣男子是女童的親哥哥，他之所以會將妹妹丟入水中，疑似是因為精神疾病發作所致，據稱目前他已被送至精神疾病治療機構。事後，汕頭市見義勇為基金會也表揚了前述2名熱心助人的民眾。

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