印尼遊輪遭巨浪擊沉　中國遊客：漂流5小時　救生筏漏氣有人嚇吐

印尼西努沙登加拉省比馬縣海域7月16日發生遊輪沉沒事故，一艘載有44人的觀光船遭遇巨浪擊沉，船上人員乘坐救生筏在漆黑的大海中漂流數小時後全數獲救。事發後，有獲救的中國遊客還原驚魂過程，指當時救生筏不斷漏氣塌陷，有人受驚嘔吐；而涉事遊輪公司起初承諾承擔全部損失，如今卻改口僅願退還一半船費，引發乘客不滿。



據《瀟湘晨報》及《揚子晚報》報道，涉事觀光船「阿瑪達·穆利亞」號（Armada Mulia）由印尼黃金島遊輪公司（Golden Island Cruises）營運，船上載有8名船員及36名乘客，其中29名為外國乘客。行程原定為五天四晚，於7月15日從龍目島出發前往科莫多島。



中國遊客劉女士回憶，7月16日下午5時許，她正在船上拍攝落日，突然感到船隻在原地打轉，鏡頭中的落日發生偏移，隨後更聞到濃烈煙味並出現暈船感覺。直到晚間7時45分沉船前不久，船上才廣播發布緊急狀態，要求所有人穿上救生衣。

劉女士隨即回房取走護照及隨身物品，在船員引導下跳上救生筏，亦有乘客直接跳海再爬上筏。最終，眾人分乘三艘連在一起的救生筏及一艘有發動機的木船逃生。劉女士描述，救生筏在漆黑的大海中漂流了四五個小時，期間風浪極大，救生筏甚至開始漏氣，頂棚支架塌陷，「人們受到驚嚇，有人嚇到嘔吐，兩小時後頂棚後面都漏氣扁了。」

眾人被路過的遊輪救起並在甲板上過夜，翌日由海事船接載上岸。

劉女士坐的郵輪已被擊沉。

眾人坐上漏氣的救生筏，在海上漂流5小時。

直到深夜，眾人被路過的遊輪救起並在甲板上過夜，翌日由海事船接載上岸。劉女士事後通過同船乘客拍攝的影片，才發現自己乘坐的遊輪已經沉沒。

巨浪猛擊致船體開裂進水

據劉女士收到的印尼政府事故調查報告，以及比馬港務局簽發的海事報告顯示，事發時海面突然有強風，及遭到約2米高的巨浪襲擊，巨浪撞擊船體左舷，導致船板開裂並快速進水沉沒。

報告指出，劉女士乘坐的船為113噸的小型木船，僅適合平静至中度海況，遇上十幾節的強風可能存在巨大風險。另外，有外國乘客指涉事船隻的安全標準、救生衣等應急設備狀況不佳，且事發時並未發出緊急求救號。

劉女士表示，其衣服及貴重物品隨船沉海，損失上萬元人民幣；同船另一名中國媽媽帶着三個孩子，其隨身攜帶的遊戲機、相機及現金亦全數沉沒，造成巨大的財產損失。

劉女士乘坐的郵輪已被巨浪擊沉。

劉女士等人在海上漂流5個小時。

眾人被路過的遊輪救起並在甲板上過夜，翌日由海事船接載上岸。

船公司賠償一變再變 乘客擬跨國維權

除了經歷生死一瞬，事後的賠償問題亦引發爭議。劉女士表示，遊輪公司工作人員最初承諾會「全權負責」，全額退票並賠償所有機票與物品損失。然而，該公司隨後態度大轉變，發表官方聲明稱僅願意提供團費50%的補償金，並預計在1至3個月內支付。更有工作人員在乘客通訊群組內宣稱，不接受方案的只是少數，無論乘客如何反對，該決定「永遠不會改變」。

劉女士坦言，自己訂了7月22日回國的機票，根本沒有充裕時間處理，連日來感到極度困擾，甚至考慮未來與遊輪公司打官司。目前，部份外國乘客已開始聯繫當地律師，尋求共同維權。