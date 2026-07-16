中國夫婦印尼浮潛遭巨浪捲走亡 警方：下水未穿救生衣且無人監管
撰文：盧詩文
出版：更新：
當地時間7月15日，一對中國夫婦在印度尼西亞科莫多國家公園附近浮潛時不幸溺亡。印尼警方通報稱，兩人下水時「未穿救生衣也無人監管」，浮潛期間遭遇巨浪被捲走。此外，有遊客反映當地潛水管理鬆散，部分導遊甚至鼓勵遊客不穿救生衣。目前，印尼警方仍在調查此事。
浮潛遇巨浪遭捲走 夫婦遺體先後被尋獲
綜合《新京報》、《極目新聞》報道，印尼警方指出，兩名遇難者為一對中國夫婦，事發時兩人正在科莫多國家公園附近海域浮潛，其間遭遇巨浪被捲走。警方續指兩人下水時未有穿着救生衣，現場亦無專業人員監管。
正在印尼旅遊的劉女士（化姓）目擊了救援過程。她表示，15日下午，夫婦中的女方先被救援人員發現並救上岸，現場搶救約十多分鐘後送醫，當時未見男方蹤影。另一名目擊者稱，直至下午4時許，男方遺體才被救援人員發現，據了解，兩人最終均證實遇難。
遊客稱科莫多浮潛亂象多：管理鬆散、導遊慫恿不穿救生衣
科莫多國家公園以水清景美聞名，是浮潛愛好者的熱門目的地。但去年曾在科莫多浮潛的廣東遊客唐女士表示，當地潛水業缺乏統一管理，不少導遊及遊客安全意識淡薄。
唐女士指出，同一浮潛區域有多艘船家載客下水，通常2名本地導遊帶領約10名遊客，加上語言不通，遊客經常會與自己的嚮導「失聯」。
唐女士稱，所謂「導遊」實為水性較好的本地船員，與專業潛水教練有極大差距。此外部分導遊甚至鼓勵遊客不穿救生衣，聲稱可下潛更深、觀賞更佳景色，但水下暗流極多，一旦體力不支便難以脫險。唐女士憶述，即使她當時穿着救生衣，返程時仍幾乎耗盡體力才游回船上。
中國駐登巴薩總領事館過去亦曾多次提醒遊客，在體驗涉水項目時，務必嚴格按照工作人員指引，提前穿戴好救生衣，熟悉相關設備使用方法與應急自救措施。
廣東清遠女子野外溪谷玩水被急流沖走 身體卡石縫溺亡｜有片湖南公務員受邀釣魚溺亡 手機藏領導賭博等證據 縣紀委介入調查22歲安徽男峇里島旅遊疑遇暗流溺亡 原計劃春節返鄉 母悲痛哭暈19歲青年為救跳河女友溺亡 家屬：他不會游泳 或一時心急出事16歲少年救落水女子溺亡 家屬：她獲救後直接離開，不顧恩人性命