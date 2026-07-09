結業｜印尼餐廳1968悄然結業　周潤發、陳豪曾為座上客

再有歷史悠久的老字號退場。開業長達58年、全港第一家印尼料理「印尼餐廳1968」已悄然結業，飲食網站OpenRice亦已將其營運狀態更新為「結業」，一代老字號就此步入歷史。「印尼餐廳1968」曾連續七年榮獲米芝蓮必比登美食推薦，其招牌「印尼炒飯（Nasi Goreng）」多年來吸引不少星級擁躉慕名而至，當中包括影帝周潤發及視帝陳豪等。



全港第一家印尼料理「印尼餐廳1968」悄然結業。（Openrice圖片）

「印尼餐廳1968」由印尼華人蔣氏夫婦於1968年創辦，首店落戶銅鑼灣恩平道。作為香港印尼菜的先驅，「印尼餐廳1968」多年來憑藉地道風味建立口碑，版圖曾拓展至銅鑼灣及中環多個黃金地段。直至2023年，餐廳搬遷至中環閣麟街現址。

踏入千禧年代，餐廳交由蔣氏第二代三兄弟接棒。餐廳的經營並非一直一帆風順，2003年本港爆發沙士疫情，經濟百業蕭條，餐廳生意一度陷入冰河期，每日營業額曾跌至僅500元。然而，三兄弟當時咬緊牙關堅持，最終成功守住家業。

全港第一家印尼料理「印尼餐廳1968」悄然結業。（Openrice圖片）

全港第一家印尼料理「印尼餐廳1968」悄然結業。（Openrice圖片）

在兩代人的心血經營下，餐廳的廚藝備受國際肯定，於2011年至2017年間，連續七年榮獲米芝蓮必比登美食推薦，其招牌「印尼炒飯（Nasi Goreng）」更享負盛名，多年來吸引不少星級擁躉慕名而至，當中包括影帝周潤發及視帝陳豪等。

「印尼餐廳1968」招牌「印尼炒飯（Nasi Goreng）」享負盛名，多年來吸引不少星級擁躉慕名而至，當中包括影帝周潤發及視帝陳豪等。（IR1968 Facebook）

可惜，近年港人飲食習慣改變，加上北上消費潮雙重夾擊，本地餐飲業生存空間被嚴重擠壓。早在疫情爆發期間，負責人已曾向傳媒大吐苦水，透露餐廳當時累積虧損高達七位數字，形容是「蝕到入肉，就嚟插到心臟」。

全港第一家印尼料理「印尼餐廳1968」已悄然結業，飲食網站OpenRice亦已將其營運狀態更新為「結業」。（Openrice截圖）

好不容易熬過疫情，卻仍難逃結業命運。結業消息傳出後，有傳媒聯絡上餐廳的第二代負責人，他表示現時本港的經營環境根本無法讓實體店生存，又透露曾嘗試與業主商討減租共渡時艱，惟未獲應允，業主最終更另覓新租戶取而代之。

58年的家業畫上句號，負責人說結業或許並非全然是壞事，「或者咁樣對我哋嚟講係一種解脫。」