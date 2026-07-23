阿聯酋飛上海班機備降杭州　373乘客困無空調機艙10小時有人暈倒

7月22日晚，阿聯酋航空EK302航班（杜拜—上海浦東）因浦東機場天氣原因，於21時04分備降杭州蕭山國際機場。《新黃河》報道指，機上乘客來說，原以為很快就能重新起飛，結果卻被困在機艙，度過了一整夜，373名乘客被困機艙超10小時直到23日早上7時多才陸續下機。期間因空調壞掉，在漫長的等待中有乘客一度暈倒，更有乘客情緒激動揚言報警。



《新黃河》報道稱，截至今日（23日）早上9時許最新消息，機上373名乘客已經陸續下機，目前正在航站樓內等候。阿聯酋航空已聯合杭州機場制定後續方案，包括安排旅客就地入境解散、或由專車送回上海等，具體措施正在協調中。



7月22日晚，阿聯酋航空EK302航班（杜拜—上海浦東）因浦東機場天氣原因，於21時04分備降杭州蕭山國際機場。（新黃河）

十小時機艙煎熬：空調故障、乘客暈倒

《新黃河》訪問機上乘客yang，他告訴記者，機組一開始以海關和邊檢不允許為由，不讓大家下機，「早上七點半下飛機的，等於在飛機落地後，困在機艙裏足足10個多小時。而且空調也壞了，熱得要死。」

漫長的等待中，乘客情緒逐漸失控。凌晨3時許，有乘客在社交平台發文稱「備降杭州目前已經超過5個半小時，隔壁的順豐貨機已經換了一架，乘客情緒逐漸開始激動」。

另一名乘客也發文抱怨，「從昨晚9點備降杭州機場，先說兩小時後說三小時又過了兩小時，好不容易等來新的機組人員說半小時就能飛又等了一個小時還是沒飛。一直在忽悠我們。」

乘客yang回憶，凌晨三點，機上工作人員曾通知計劃飛回上海，「因為杭州這邊不讓下，也不讓出海關」，但這個方案最終因飛機故障未能實施，乘客們只能繼續等待。直到早上6時05分，yang才被通知可以下飛機，他提供的影片中可見機組廣播稱，「……用車送您離開飛機，這個過程需要當地邊檢到場。請您耐心等待，邊檢到達之前無法開門。」

《新黃河》報道指，最終，機上乘客於早上7時30分下飛機。從迪拜機場候機開始算，到這一刻已過去了整整24小時，期間只有在起飛不久後提供一次的餐飲。

為何不能下機？多重原因導致滯留

許多網民質疑既然飛機短時間內無法起飛，為何乘客不能下機休息？杭州機場工作人員則回應稱，航班落地後機組超時，需從上海調派新機組。

該人員表示，由於杭州機場阿聯酋航空定期航班執飛機型為空巴（Airbus）A359，機組無法與A380通用，只能從上海調派。而來杭途中又因限速80碼耽擱許久。好不容易等到新機組到位，又發現飛機出現故障，最終導致乘客長時間無法下機。

該人員指出，杭州機場地勤方面雖已做好保障準備，但乘客能否下機，並不取決於機場，因這涉及國際航班備降特有的出入境管制問題。

根據相關法律法規，國際航班備降涉及國家主權和邊境安全，旅客能否下機需滿足多項條件：必須經過海關、邊檢、檢疫等聯檢單位批准。旅客須持有備降機場所在國的有效簽證或入境許可；航空公司需向聯檢單位提出正式申請。

杭州蕭山機場。（網絡圖片）

該人員強調，只有在獲得官方批准且旅客符合入境條件的情況下，才可能被允許下機。唯一的例外是旅客出現突發疾病等危及生命的緊急情況，邊檢等部門會開通「綠色通道」。

一位民航業內人士表示，讓旅客下機意味著不僅要協調複雜的入境手續，還可能產生住宿、餐飲、地面交通等一系列費用。如果天氣好轉後航班能很快重新起飛，讓旅客留在機上等待是最經濟高效的選擇。

《新黃河》報道稱，這並非阿聯酋航空首次因備降引發乘客不滿。2025年，阿聯酋航空航EK382航班備降深圳寶安機場，同樣出現5小時無餐飲且不允許下機的情況。而本次備降杭州的時長更長，超過10個小時。目前阿聯酋航空公司相關工作人員，未針對事件回覆。