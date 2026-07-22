美波音777重飛機尾狂刮跑道　噴大量火花嚇壞目擊者　驚險畫面曝

撰文：中天新聞網
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美國肯塔基州7月19日驚傳飛機降落事故，一架卡利塔航空（Kalitta Air）波音777-300ER貨機降落時，機尾擦撞跑道，瞬間爆出大量火花，驚險畫面曝光引發關注。

機尾蹭地冒出火花

美國《紐約郵報》報導，美國聯邦航空管理局（FAA）表示，這起事故發生於辛辛那提／北肯塔基國際機場（Cincinnati/Northern Kentucky International Airport），這架編號264的卡利塔航空班機，當時從比利時布魯塞爾機場（Brussels Airport）飛抵美國，但嘗試降落時未能完成著陸，執行「重飛」（go-around）程序期間，飛機尾部擦過跑道，隨後重新升空。

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FAA指出，飛機最終安全降落，機上人員未受傷。根據現場目擊者拍攝影片顯示，飛機接近跑道時，尾部突然接觸地面，伴隨大量火花從機尾噴出，飛機短暫滑行後重新拉升離開跑道。影片中，一名目擊者忍不住驚呼，「哇、哇、哇……天啊！」目睹這起驚險場面。

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卡利塔航空營運長尼科爾（Heath Nicholl）表示，機組員均未受傷，飛機完成降落後已被移出跑道，並送往檢查與評估。目前尚不清楚造成機尾擦地的具體原因，可能涉及降落角度、飛行操作或其他技術因素。FAA已宣布將對事件展開調查。

這架編號264的卡利塔航空班機，當時從比利時布魯塞爾機場（Brussels Airport）飛抵美國，但嘗試降落時未能完成著陸，執行「重飛」（go-around）程序期間，飛機尾部擦過跑道，隨後重新升空。

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