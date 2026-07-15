濱壽司｜食客幫女童枱上銼腳甲　店家：勸阻無果已對店舖全面消毒

近日，江蘇一網友發影片稱，在當地一家濱壽司（Hama-sushi）門店內，一名女子將小孩的腳放在餐桌上，並為其清理腳趾。



影片顯示，小女孩的一隻鞋脫落在椅子上，一名女子脫鞋盤坐在椅子上，給身旁的小女孩清理腳趾。

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評論區不少網友根據影片畫面細節，猜測該門店為濱壽司江蘇揚州江都金鷹店。7月13日上午，記者嘗試與影片發布者核實門店具體訊息，但截至發稿時，對方暫未回覆。

同日，記者致電濱壽司江蘇揚州江都金鷹店，門店工作人員表示，已關注到網傳影片，目前正在調取門店監控核實事發情況。若確認事件發生於店內，門店將第一時間開展全面消殺工作。隨後，記者致電濱壽司總部服務熱線反映此事，工作人員表示會向門店核實情況。

7月13日中午，記者再次聯繫濱壽司江蘇揚州江都金鷹店，門店工作人員表示，事情發生於7月12日晚，當時門店工作人員發現顧客的不當行為後，當場對該顧客進行了勸阻，「但勸阻無果」。顧客離店之後，門店對坐席、梳化、餐具進行了全面的消毒和處理：「已經對店鋪全面進行了消殺處理。」

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對此，不少網友表示這種行為太沒質素：

「我真的不能理解這種行為」

「應該追究顧客的責任」

