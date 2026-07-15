濱壽司｜食客幫女童枱上銼腳甲 店家：勸阻無果已對店舖全面消毒
撰文：深圳報業
出版：更新：
近日，江蘇一網友發影片稱，在當地一家濱壽司（Hama-sushi）門店內，一名女子將小孩的腳放在餐桌上，並為其清理腳趾。
影片顯示，小女孩的一隻鞋脫落在椅子上，一名女子脫鞋盤坐在椅子上，給身旁的小女孩清理腳趾。
+1
評論區不少網友根據影片畫面細節，猜測該門店為濱壽司江蘇揚州江都金鷹店。7月13日上午，記者嘗試與影片發布者核實門店具體訊息，但截至發稿時，對方暫未回覆。
同日，記者致電濱壽司江蘇揚州江都金鷹店，門店工作人員表示，已關注到網傳影片，目前正在調取門店監控核實事發情況。若確認事件發生於店內，門店將第一時間開展全面消殺工作。隨後，記者致電濱壽司總部服務熱線反映此事，工作人員表示會向門店核實情況。
7月13日中午，記者再次聯繫濱壽司江蘇揚州江都金鷹店，門店工作人員表示，事情發生於7月12日晚，當時門店工作人員發現顧客的不當行為後，當場對該顧客進行了勸阻，「但勸阻無果」。顧客離店之後，門店對坐席、梳化、餐具進行了全面的消毒和處理：「已經對店鋪全面進行了消殺處理。」
延伸閱讀：上海女海底撈自備大量食材開餐 瘋狂打包免費零食 拍片炫耀挨轟
+6
對此，不少網友表示這種行為太沒質素：
「我真的不能理解這種行為」
「應該追究顧客的責任」
台中炸雞店員工腳踩雞皮嗨喊「幫它去角質」 網民罵翻店家急致歉有片｜爭鮮員工壽司食一半放回轉盤 網民稱不敢吃 公司致歉提告台高級日料店師傅喝醉亂捏壽司跌魚肉還揮刀 網民一星負評洗版仁川機場哺乳室變「沖杯麵專區」？內地遊客小紅書教路惹韓網熱議繼讓孩子隨地大便後 中國遊客再被轟把韓國濟州島便利店當垃圾崗雲南機場母女拒付托運費 大媽瞓地扮死 女兒狠踢地勤影片瘋傳