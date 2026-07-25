騰訊主管自爆拎317萬年終獎　即炒兼列黑名單　網民：不知道低調

近日，「騰訊員工317萬年終獎員工因洩密被辭退」的話題登上微博熱搜，引發廣泛關注。據悉，微信事業群一名項目負責人葉某，私自將含有騰訊內部水印的個人年度薪酬明細截圖對外傳播，因洩露公司薪酬、激勵體系等敏感信息，被騰訊解除勞動合同並列入黑名單，永不錄用。



「騰訊員工317萬年終獎員工因泄密被辭退」的話題登上微博熱搜。（微博）

薪資截圖洩露踩「高壓線」 葉某被辭退拉黑

據內媒《觀察者網》報道，網傳截圖顯示，葉某的年終激勵由現金與股票兩部份組成，總額約317萬元（人民幣，下同）。其中，現金獎金超過82萬元，股票激勵則高達235萬餘元。有網民發現這張截圖自帶騰訊內部水印，隨即引發薪資洩密的爭議。這類薪酬明細在騰訊內部被劃定為高等級敏感信息，嚴禁以任何形式截圖、轉發或對外分享。

網傳截圖顯示，葉某的年終激勵由現金與股票兩部分組成，總額約317萬元。（網絡圖片）

隨後，騰訊內部發布通報確認此事，通報顯示，經調查發現，葉某在任職期間將公司敏感信息發送給外部人員，導致相關信息洩露並在公司內外造成嚴重不良影響。其行為觸犯了「騰訊高壓線」第三條中關於信息安全違規及洩露機密的規定，具體包括「洩露或打聽薪資」及「故意或不當操作導致公司內部敏感信息洩露」。通報指出，葉某被辭退並列入黑名單，永不錄用。

葉某曾兩次獲績效評定最高檔 網民：不知道低調

相關資料顯示，騰訊目前績效評定分為Outstanding、Good、Underperform三檔。其中Outstanding對應原有的四至五星，嚴格控制在團隊前10%至20%的績優員工，獲得該評級的員工年終獎通常可達6個月月薪及以上。據悉，葉某在2025年曾兩次獲得騰訊最高績效評級Outstanding，這份頂尖業績是其拿到高額年終獎的重要原因。

事件引發廣泛熱議，網民紛紛留言表示，「都坐到那麼高的職位了竟然還不知道要低調」「起碼的財不外露要懂啊」。也有網民點出職場現實：「薪資正常不能發出來，避免影響內部管理秩序，畢竟每個人的薪資待遇不一樣。」

事件引發廣泛熱議。（微博）