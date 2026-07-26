山西運城道路坍塌驚現大量白骨　官方證為玉壁之戰遺骸

近日，山西運城市稷山縣一道路坍塌出現大量白骨。稷山縣文物保護中心證實，這些遺骸正是西魏與東魏「玉壁之戰」留下的歷史遺跡。當地政府已第一時間設立警戒區並改道保護遺址。



《新京報》報道，稷山縣文物保護中心工作人員表示，白骨是玉壁之戰遺骸，遊客可以在台崖上看到，目前正在申請做玉壁城的預防性保護。

山西省運城市稷山縣一道路坍塌現大量白骨。（影片截圖）

玉壁城遺址是稷山縣國保單位。2024年12月，位於遺址東北角斷崖處的路面塌陷，面積約為80平方米。2025年1月3日，經專家現場勘察，坍塌主因是崖體陡峭、長年風雨侵蝕等因素所致。

當地已設立警示標識、拉警戒線等，並要求其所在鄉鎮、村委應改變道路路線，防止路面重壓造成遺址進一步遭到破壞。

暴露白骨是當時玉壁之戰遺骸，與塌陷區域相隔百米。2025年，當地申請了玉壁城遺址考古調查與勘探項目，2026年實施；同時，2026年7月份上報了玉壁城遺址本體保護修繕工程的立項計劃，待國家局批覆。

玉壁城遺址。（微博＠王朝的廢墟）

玉壁城遺址位於稷山縣太陽鄉白家莊村、均安村的汾河二級台地上，始建於西魏大統四年（538）。遺址內現存南城牆殘段、萬人坑、烽火台和地道。玉壁城遺址對研究北朝史、兵法和古代戰爭史具有重要意義。2013年5月3日被國務院公布為第七批全國重點文物保護單位。