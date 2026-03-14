被盜國保琉璃標價36666元在二手平台售賣　官方通報：嫌疑人已拘

最近，內地有古建愛好者在閒魚二手交易平台，發現有店舖售賣「元明時期三彩琉璃屋脊龍紋構件」，標價36666元（人民幣，下同），而這套構件疑似全國重點文物保護單位夏禹神祠的正脊琉璃。據了解，該文物在2014年被盜，雖然事後警方迅速調查，但一直未能尋回。



3月13日，山西長治市文物保護中心發佈通告，稱收到消息後立即開展核查工作。目前，涉嫌售賣文物嫌疑人已刑拘，案件偵辦和文物鑑定比對工作正在進行中。



元明時期三彩琉璃屋脊龍紋構件在二手平台被標價36666元售賣。（大皖新聞）

古建愛好者網上不經意發現失竊文物

《大皖新聞》報道，今年3月初，一名古建愛好者在閒魚二手平台上看到一幅「琉璃屋脊龍紋構件」的圖片，當時便分析其文物等級不低。直到3月5日，他從研究古建的朋友處看到原物圖片。經過比對，發現該構件疑似山西長治市平順縣的全國重點文物保護單位夏禹神祠正脊琉璃。之後他們立即固定證據，向警方報案。

夏禹神祠正脊琉璃現狀。（大皖新聞）

夏禹神祠被列入全國重點文物保護單位。（大皖新聞）

夏禹神祠部份正脊琉璃2014年被盜

公開數據顯示，山西省長治市素有「神話之鄉」美譽，夏禹神祠坐落於長治市平順縣陽高鄉侯壁村，2006年被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。夏禹神祠現存正殿為元代遺構，其餘建築皆為清代遺構。現時夏禹神祠正殿上的正脊琉璃正是龍紋琉璃，西半段琉璃看上去略顯殘舊，東半段的右側兩塊明顯新一些。

報道稱，平順縣文化和旅遊局副局長申鵬稱，大概在2014年前後，夏禹神祠部份正脊琉璃被盜走了。當時文物部門已向警方報案，但相關文物一直未能追回。現在缺失部份只能用仿製品補上。直到近日收到消息，相關部門才再次追查。如今已初步確定是夏禹神祠正脊琉璃原物。目前案件還在偵破階段，後續如果回歸，應該會原物歸安或收回館藏。

山西晉城警方表示，目前已抓獲涉嫌倒賣文物的嫌疑人，並依法採取強制措施。查獲的贓物中，也包括夏禹神祠失竊的琉璃構件，案件仍在進一步偵辦中。