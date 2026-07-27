極氪車主自駕赴歐遭鎖車30小時　官方：防盜機制，新推出跨境功能

7月初，來自河南的極氪（Zeekr）車主劉先生與兒子自駕赴歐洲，卻在離境時遭「鎖車」超過30小時，甚至無法解鎖儲物箱拿取護照證件及入油。極氪官方回應稱，車輛觸發了行業通行的「安全保護機制」，但絕不影響車輛動力與煞車性能。

面對輿論關注，極氪7月26日公布優化方案，在極氪App推出「跨境守護」功能，車主可以驗證碼自助解鎖車輛，並正在開發功能開關，未來預設為關閉狀態，由車主自主決定是否開啟，實現「防盜保障」與「自由通行」兼顧。



《封面新聞》報道，7月8日，劉先生與兒子從河南自駕出發前往歐洲，16日入境哈薩克斯坦後發現車機被廠商遠程鎖定超過30小時，導航、音樂等智能功能癱瘓，車輛僅保留基礎行駛能力，甚至無法解鎖儲物箱拿取個人資料證件及入油，「車就等同於半廢品」。

劉先生的極氪車在境外被鎖車。（封面新聞）

劉先生介紹，提交解鎖申請所需的資料包括海關通關文件、護照、購車合約、發票、國際駕照、簽證等。廠家解釋，在國內購買的車只能在國內使用，在國外沒有授權就無法使用車機功能。鎖車機是害怕車輛被倒賣或被盜。

劉先生表示，出發前，他曾到門店進行車輛維護，並告知工作人員有出國計劃，但未被提醒需要提前報備或可能面臨鎖車風險。

車機被鎖住後，解封申請界面。（封面新聞）

《新浪科技》報道，7月23日，極氪官方回應稱，劉先生的車輛定位顯示在海外區域，觸發了車機內置的安全保護機制。該機制為行業內普遍採用的防盜防損措施，不會對車輛動力、煞車有任何影響，不存在「車輛被鎖」或「無法駕駛」等情況，旨在保障車主財產安全，同時符合各國法規要求及車輛進出口管理秩序，防範因走私、盜搶等導致的車輛安全風險，

觸發該機制後，經核驗確為車主出境自駕等合規使用場景，可通過授權碼解除提示。目前，劉先生的車輛已完成核驗，車機強提示已解除。

極氪App推出「跨境守護」功能。（微博@萬萬_ECC）

7月26日，極氪發布《關於境外自駕車機提示及後續優化的說明》，對出境車輛安全守護策略作出相應調整。極氪App推出「跨境守護」功能，車主可快速獲取驗證碼，完成自助解鎖。針對已出境或即將出境的用戶，24小時客服熱線將提供優先接入通道。如遇解鎖失敗或緊急情況，將第一時間遠程協助。

極氪正在開發「跨境守護功能開關」。開關功能推出後，「跨境守護」將默認處於關閉狀態，出境前車主可根據自身需求，在手機端手動選擇開啟或關閉。若車主主動開啟該功能，車輛出境後會出現車機提示及部分功能受限，屆時車主仍可通過App「跨境守護」自助解鎖。