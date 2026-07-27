廈門博士生騎共享單車突斷電落鎖　摔倒致十級傷殘獲賠¥21.5萬

2025年，福建廈門在讀博士生小李騎「哈囉校園助力車」時，共享單車突然斷電落鎖，他連人帶車側翻倒地，導致骨折、膝關節前十字韌帶完全斷裂、半月板撕裂，經鑑定為十級傷殘。

事後，哈囉公司證明事故是單車斷電故障所致，但因掌控了後台重要數據，警方調取屢屢受阻，導致維權取證難上加難。近日，經法院訴前調解，哈囉公司最終同意賠償21.5萬元（人民幣，下同）。



《信號新聞》報道，2025年6月5日，小李騎「哈囉校園助力車」前往實驗室，途中單車突然斷電，後輪瞬間鎖死，車身側翻，將他的右腿重重壓在下方。

送院後，小李被診斷為右脛骨平台骨折外側撕脫骨折、膝關節前十字韌帶完全斷裂、膝外側半月板撕裂。近一年間，他多次跨城就醫，接受手術和康復治療，博士階段的科研工作無法正常進行，學業進度受阻。

哈囉校園助力車。

事發5天後，廈門市交警部門出具道路交通事故證明。上海哈囉普惠科技有限公司的事故車輛故障排查證明顯示，經檢測，事故車輛存在斷電故障，故障與用戶反饋的騎行中車輛斷電導致摔倒受傷相關聯。

小李介紹，哈囉方面最初提出通過騎行附帶保險賠付數百元，後又提議等他完成全部康復治療、做完傷殘鑑定後再統一核算賠償。考慮到治療周期較長，且存在二次手術可能，小李擔心延後賠付將面臨不確定風險，遂拒絕該方案。

雖然責任明確，但維權過程極其艱難。小李透露，車輛運行狀態、故障發生時間、騎行軌跡等後台數據，全部由哈囉平台單方掌控。事發後，交警部門曾多次嘗試調取後台日誌，始終未能成功。

哈囉共享單車。（微博＠哈囉）

2025年12月9日，福建鼎力司法鑑定中心廈門分所鑑定，小李的損傷構成十級傷殘。同年12月23日，他向廈門市翔安區人民法院遞交民事起訴狀，主張醫療費、殘疾賠償金、誤工費、精神損害撫慰金、鑑定費等各項損失，合計264549.08元。

2026年7月17日，經法院訴前調解，雙方達成一致，上海哈囉普惠科技有限公司同意於2026年7月31日前，一次性向小李賠付21.5萬元。