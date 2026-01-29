汽油沾衣引靜電起火致司機重傷殘　油站被判擔責80%上訴稱無過錯

上海一名司機在油站入油時，因工作人員操作失誤致油槍噴油，其衣物沾上汽油後因靜電起火，導致他全身49%燒傷，雙手殘疾。法院一審判定涉事油站未盡安全保障義務且工作人員處置失當，應承擔80%的賠償責任，但油站方上訴表示「不存在任何過錯」。目前案件已進入二審程序。



衣物沾上汽油後突然起火？

《大河報》報道，35歲的陳剛（化名）在上海閔行區一油站加油時，因工作人員操作失誤，汽油噴淋至其衣褲上，隨後駕車途中因衣物產生靜電引發起火，致其重度燒傷。

油站的閉路電視紀錄顯示，工作人員操作油槍向車輛入油，油槍兩度跳槍，陳剛後來接手入油。期間，工作人員站在車旁等待。入油完成後，陳剛將油槍拔出油箱欲交還給工作人員時，油槍有油溢出並灑至地面，他其後駕車離開。

閉路電視拍攝到陳剛在油站入油的全過程。（大河報）

家屬稱，當時有汽油噴灑在陳剛的衣褲上，但工作人員僅稱「回家洗洗就好了」，未有採取任何應急處理措施。陳剛駕車離開約10分鐘後，衣物產生靜電引發火災致身體燒傷，車輛車廂內飾、主駕駛座椅被燒損。經送院治療，陳剛雙手、雙下肢、頭臉部、臀部燒傷，燒傷總面積達40%~49%。

上海市閔行區消防救援支隊出具的火災事故認定報告中，認定起火部位位於陳剛身體下部，起火原因為陳剛衣褲產生的靜電引燃沾染的汽油引發火災。

陳剛全身49%燒傷，在醫院接受治療。（大河報）

家屬表示，陳剛先後轉至多間醫院治療，家中經濟條件普通，為救治已四處籌款。經多方協調溝通，去年7月，油站先墊付30萬元（人民幣，下同），但醫生告知後續治療費超百萬元。

去年9月，陳剛覆診時，醫院建議他立即做手術，但因無力支付手術費用，他被迫中斷治療回家等待。今年1月，陳剛再次覆診時病情已惡化，其雙手變形、手指全部彎曲，醫生告知需緊急手術保住大拇指和食指功能，其餘手指功能需後續評估。

火災事故認定書。（大河報）

雙方過錯認定存爭議

去年7月，陳剛對涉事油站及其所屬公司提起訴訟，認為油站未盡到安全保障義務，要求賠償醫療費、護工費、律師費等。

涉事油站及所屬公司辯稱，加油機上張貼了明顯、醒目的「嚴禁非工作人員私自加油」的提示，油站不存在操作不規範行為，在事件中不存在任何過錯，不應承擔侵權責任。此外，原告擅自拔出油槍導致身上噴灑汽油，並非油站未履行安全保障義務所導致，原告自身存在重大過錯。

主駕座椅被燒損。（大河報）

油站需負80%賠償責任

法院一審認為，經營場所的經營者，管理者或者群眾性活動的組織者，未盡到安全保障義務，造成他人損害的，應當承擔侵權責任。被侵權人對同一損害的發生或者擴大有過錯的，可以減輕侵權人的責任。

本案起火原因是靜電引燃原告沾染汽油的衣褲所致，而《火災事故認定書》亦認定原告衣褲沾有汽油是入油所致。由於原告與被告（油站）工作人員共同過錯，導致發生火災，被告工作人員的過錯顯然高於原告本身，故法院認定被告應承擔80%的賠償責任。

陳剛的雙手變形、手指全部彎曲。（大河報）

被告方先行墊付的30萬元，因原告尚需繼續治療，仍將發生醫療費等費用，故本案的賠償費用不在30萬元中抵扣。最終，法院判決涉事油站賠償傷者24.5萬餘元，不足部分由其公司賠償。

家屬表示，被告不服一審判決已提起上訴，賠償款支付因此拖延。目前案件已進入二審程序，「現在就等著錢給哥哥做手術，多拖一天危險就多一分」。