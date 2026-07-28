丈夫持假結婚證與第三者做試管培育胚胎　原配申請銷毀遭醫院拒絕

2025年11月，正在抗癌休養的朱女士意外揭發丈夫與第三者偽造結婚證，在上海復旦大學附屬中山醫院接受輔助生育，培育出受精卵。朱女士認為該枚胚胎是婚姻中的「恥辱柱」，向醫院提出銷毀申請卻遭明確拒絕。

內地律師指出，現行法律對冷凍胚胎處置尚無明文規定，處置權歸精卵提供者，原配無權直接要求銷毀。



《浪漲新聞 》報道，朱女士介紹，她與丈夫是合法登記夫妻，育有一名正在讀高三的女兒。2019年朱女士確診肺癌，做手術切除惡性組織後一直在家休養。

胚胎；示意圖。（微信＠上海瑞金醫院）

2025年11月，朱女士看到上海復旦大學附屬中山醫院向丈夫發送就診通知，意外發現丈夫與第三者偽造結婚證，在醫院做試管培育出受精卵。朱女士向醫院提出申請，要求銷毀該枚婚外冷凍受精卵及胚胎，遭醫院明確拒絕。

醫院向朱女士告知相關處置規則，提到若朱女士與丈夫辦理離婚手續，其丈夫與第三者可重新辦理真實結婚證，憑借離婚證與新辦理的結婚證，即可將此前通過非法手續培育的冷凍胚胎再次移植。

上海復旦大學附屬中山醫院。（微信＠復旦大學附屬中山醫院）

山東德衡律師事務所高級聯席合夥人趙永介紹，目前法律尚無冷凍胚胎處置規定，司法主流觀點認為冷凍胚胎是特殊倫理物，處置權歸精卵提供者，原配沒有提供精卵，無權直接要求銷毀，男方與第三者造假證只是違法，改變不了胚胎生物歸屬，法院審理時會非常謹慎。