35歲獨子病逝　6旬婦用試管嬰兒技術再懷孕產女：拼了命也要生

大陸吉林省松原市近日出現一起罕見高齡產婦案例，一名63歲女子透過試管嬰兒成功懷孕，並於4日提前剖腹產，順利誕下一名重約2.8公斤的女嬰，目前母女平安。



《極目新聞》報導，這名產婦受訪時表示，她於2025年失去了35歲的獨子，兒子因腫瘤去世，讓她與丈夫陷入巨大的悲痛之中：

孩子走了以後，我和老公常常相對無言，心裡非常憋屈。

為重新建立生活的希望，她決定透過試管嬰兒技術再次懷孕，「這次懷孕是做的試管嬰兒，一週以後，孩子又回到了我身邊。」

對於高齡生子的決定，她坦言當時心情十分複雜，但仍堅持把孩子生下來，

如果不要這個孩子，我和我老公都活不下去了，我拼了命也要生下這個孩子。

不少網民質疑她的年齡是否能夠撫養孩子長大，對此，她表示，家庭經濟狀況穩定，目前她與丈夫每月退休金約1萬元人民幣，另外還有做生意的收入，生活沒有問題。

她還強調家族長壽基因良好，「我父母都活到了90歲，我現在身體也很健康，孕檢時醫生還誇我身體比年輕人都好。我覺得自己活到80歲應該沒問題。」不過，她也坦言，

萬一我們兩個老人都不在了，我外甥已經答應幫我養孩子，我非常放心，醫生也知道我們這個孩子是有依靠的。

