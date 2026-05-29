足本重溫｜神舟二十二號返航！航天員張陸帶蘋果贈科技人：辛苦了

據中國載人航天工程辦公室消息，神舟二十二號載人飛船返回艙將在地面指令控制下擇機再入返回，在中國空間站出差200餘天七個月的航天員張陸、武飛、張洪章即將踏上回家之旅，他們刷新中國航天員乘組在太空駐留最長紀錄。



5月28日，神舟二十一號航天員乘組已完成全部既定任務，並與有神舟二十三號乘組成員黎家盈、朱楊柱和張志遠移交了中國空間站的鑰匙。



神舟二十二號載人飛船，下午2時44分從太空站組合體分離。根據計劃，飛船將採用三圈快速返回方案，獨立飛行約四個半小時，整個返回著陸過程將歷時50分鐘，會在東風著陸場著陸。

據新華社28日報道，神舟二十一號航天員乘組已完成全部既定任務，並與神舟二十三號乘組移交了中國空間站的鑰匙。（央視新聞）

21 : 00

三名航天員都進入醫保車，進行140分鐘左右的重力再適應，然後就分成三架直升機前往附近的機場，乘坐專機返回北京，恢復療養。

三名航天員都進入醫保車，進行140分鐘左右的重力再適應。

20 : 56

神舟二十一號航天員張洪章已經出艙。張洪章是繼北京航空航天大學宇航學院航天飛行器技術系教授桂海潮之後，現年39歲的張洪章成為中國第二位叩問蒼穹的載荷專家，也是中國電池領域首位進入空間站的研究人員。

他出艙後表示，地面實驗室到中國空間站是偉大祖國，讓我實現了科學理想與飛天夢想的完美融合。在工程全線的保障下，在科研人員的支持下，在大家的關懷下，我們稱組一心圓滿完成了全部既定的科研項目，小型哺乳動物首次成功在軌飼養，太空菜園也欣欣向榮，種類更加豐富。鋰離子電池、光學、電、化學、原位研究等項目也取得了寶貴的科研數據。

張洪章稱，從太空看地球，我深切地感受到人類是不可分割的命運共同體。現在回到了地球，回到祖國，感到無比的踏實和溫暖。後續我將帶著滿滿的收穫，繼續為建設航天強國科技強國而貢獻力量。

神舟二十一號航天員張洪章已經出艙。現年39歲的張洪章成為中國第二位叩問蒼穹的載荷專家，也是中國電池領域首位進入空間站的研究人員。

神舟二十一號航天員張洪章已經出艙。現年39歲的張洪章成為中國第二位叩問蒼穹的載荷專家，也是中國電池領域首位進入空間站的研究人員。

神舟二十一號航天員張洪章已經出艙。現年39歲的張洪章成為中國第二位叩問蒼穹的載荷專家，也是中國電池領域首位進入空間站的研究人員。

神舟二十一號航天員張洪章已經出艙。現年39歲的張洪章成為中國第二位叩問蒼穹的載荷專家，也是中國電池領域首位進入空間站的研究人員。

神舟二十一號航天員張洪章已經出艙。

20 : 53

神舟二十一號航天員武飛已經出艙。他是我國目前執行過飛行任務的最年輕航天員，首次飛行就完成了三次出艙活動。

武飛表示，「回到地球，回到祖國的懷抱，我感覺特別踏實，特別自豪，首次飛天就能擔此重任，是祖國的信任，是前輩的指引，是整個重組的並肩作戰，讓我能夠圓滿完成使命。」

他表示，這次任務讓他更加懂得「青春最美的姿態就是為國出征」。武飛稱，他將把本次太空歷練化作繼續前行的動力，繼續為載人航天事業衝鋒陷陣，謝謝。

神舟二十一號航天員武飛已經出艙。他是我國目前執行過飛行任務的最年輕航天員，首次飛行就完成了三次出艙活動。

神舟二十一號航天員武飛已經出艙。他是我國目前執行過飛行任務的最年輕航天員，首次飛行就完成了三次出艙活動。

神舟二十一號航天員武飛已經出艙。他是我國目前執行過飛行任務的最年輕航天員，首次飛行就完成了三次出艙活動。

神舟二十一號航天員武飛已經出艙。他是我國目前執行過飛行任務的最年輕航天員，首次飛行就完成了三次出艙活動。

20 : 48

第一位航天員指令長張陸順利出艙。張陸表示再次回到祖国的怀抱，内心十分的激动，「神舟21号乘坐在轨驻留7个月，离不开家人战友的关心，离不开各级领导工程全体同志的支持，更离不开祖国和人民的托举」。

他稱，一句話總結自己的兩次飛行「一個人的星辰大海，一群人的赤膽忠心」。

張陸此次返回更準備了禮物，他表示，神舟21號任務發射的當天，地面保障團隊給他們送了一個蘋果，預祝他們此次任務平安順遂。明天是5月30日世界科技工作者日，所以離開空間站的時候，他們也特意帶回一顆蘋果把它送給所有科技工作者們，並道一聲，「你們辛苦了」。他最後說道，「同時也祝願我們的航天事業欣欣向榮，但願我們的每一次任務平安順遂。」

指令長張陸順利出艙並帶著蘋果贈送給所有科技工作者。

第一位航天員指令長張陸順利出艙。

第一位航天員指令長張陸順利出艙。

第一位航天員指令長張陸順利出艙。

第一位航天員指令長張陸順利出艙。

第一位航天員指令長張陸順利出艙。

第一位航天員指令長張陸順利出艙。

20 : 40

工作人員宣布艙內氣體和微生物採樣完成並架設梯子完成。

架設梯子完成。

20 : 33

艙內航天員宣布身體狀況良好。東風著陸場人員回應稱「歡迎回家！」

艙內航天員宣布身體狀況良好

艙內航天員宣布身體狀況良好

20 : 30

醫護人員對航天員進行身體狀態檢查，宣布航天員們身體檢查狀態正常。

醫護人員對航天員進行身體狀態檢查，宣布航天員們身體檢查狀態正常。

20 : 28

落點現場測量完畢，落點經緯度報告完畢。

落點現場測量完畢，落點經緯度報告完畢。

20 : 24

神舟二十二號著陸，工作人員進行艙內氣體和微生物採樣。

神舟二十二號進行艙內氣體和微生物採樣。

神舟二十二號進行艙內氣體和微生物採樣。

20 : 20

神舟二十二號返回艙打開艙門。艙內外環境檢測正常。神舟二十一號航天員張陸、武飛、張洪章即將出艙。

神舟二十二號返回艙打開艙門。艙內外環境檢測正常。

神舟二十二號返回艙打開艙門。艙內外環境檢測正常。

20 : 13

神舟二十二號返回艙在東風著陸場成功著陸。

神舟二十二號返回艙在東風著陸場成功著陸。

神舟二十二號返回艙在東風著陸場成功著陸。

神舟二十二號返回艙在東風著陸場成功著陸。

神舟二十二號返回艙在東風著陸場成功著陸。

神舟二十二號返回艙在東風著陸場成功著陸。

神舟二十二號返回艙在東風著陸場成功著陸。

神舟二十二號返回艙在東風著陸場成功著陸。

20 : 11

返回艙進入平穩的緩降階段，通過雷達與光學設備精確測量其實際軌跡時發布第四次落點預報。

返回艙進入平穩的緩降階段，通過雷達與光學設備精確測量其實際軌跡時發布第四次落點預報。

返回艙進入平穩的緩降階段，通過雷達與光學設備精確測量其實際軌跡時發布第四次落點預報。

20 : 00

返回艙在黑障區過後，降落傘打開，進行第三次落點預報。此時能精準掌握返回艙的實時運動軌跡。

返回艙在黑障區過後，降落傘打開，進行第三次落點預報。

返回艙在黑障區過後，降落傘打開，進行第三次落點預報。

19 : 48

第二次落點預報，推進艙分離並建立返回姿態後進行。結合飛船的姿態與軌道數據，進一步縮小落點範圍。

神舟二十二號載人飛船返回地球。

19 : 30

第一次落點預報，搜救回收分隊已經抵達東風著陸場的待命地點。飛船在太空剛脫離運行軌道時進行。根據初始軌道參數算出大概的落點區域，主要用於搜救部隊的初步集結。

搜救回收分隊已經抵達東風著陸場的待命地點。

搜救回收分隊已經抵達東風著陸場的待命地點。

搜救回收分隊已經抵達東風著陸場的待命地點。

搜救回收分隊已經抵達東風著陸場的待命地點。

19 : 15

神舟二十二號載人飛船返回艙啟程返回。

在中國空間站出差200餘天的航天員張陸、武飛、張洪章踏上回家之旅。（香港01）

神舟二十二號載人飛船返回艙啟程返回。

神舟二十二號載人飛船返回艙啟程返回。

神舟二十二號載人飛船返回艙啟程返回。

5月28日，神舟二十一號和神舟二十三號航天員乘組進行交接儀式，移交中國空間站的鑰匙。

神二十三號航天員乘組接過鑰匙後說「向你們學習，我們會將飛天接力棒穩穩當當地跑好！」

據介紹，神舟二十二號載人飛船預計著陸時間為黃昏時段，搜救處置工作經歷晝夜交替，後送時間為夜間。著陸場將繼續沿用前期夜間搜救中成熟的無人機照明布設方案，確保著陸場整體照明亮度充足，視野清晰，能夠保障晝夜連貫作業。

2026年4月16日，神舟二十一號航天員乘組完成第三次出艙活動。（央視截圖）

目前，3名航天員在軌時間近7個月，這對出艙轉運、醫監醫保等提出了更高要求。為此，酒泉衛星發射中心醫監醫保人員在演練中嚴守規範、精細操作，著陸區還專門設置了航天員專用進出無障礙升降平台。

三名航天員張陸、武飛、張洪章，他們在太空期間完成多項太空科學實驗，以及完成三次出艙活動，其中指令長張陸累計七次出艙，成為出艙次數最多的中國航天員。

至於為何神二十一航天員，要搭神二十二飛船回地球呢？原因是去年底，神舟二十號飛船疑因遭太空碎片撞擊，導致舷窗破裂，三位航天員改乘坐神舟二十一號飛船返回地球。神舟二十二號飛船之後在無載人情況下發射升空，接載神二十一航天員。