順德莫氏雞煲熱度退潮　食客稱爆紅後改用飼料雞 　帶貨銷量挫95%

近年「莫氏雞煲」逐漸為香港市民所認識，內地不少店家也紛紛跟風推出「雞煲」搶占市場。負責人莫叔參加美食競技綜藝卻止步首輪，透露縱使運營壓力龐大，仍為養活店內員工咬牙硬撐。數據分析「莫氏雞煲」店鋪直播帶貨銷量較高峰期大跌近95%，實體店經營慘淡。



近日，網紅劉雨鑫的探店影片帶火了廣東順德的「莫氏雞煲」。（抖音截圖）

順德爆火雞煲熱度不再。（第一現場）

曾憑網紅探店走紅 參《一飯封神2》首輪出局

據《第一現場》報道，7月29日莫氏雞煲老闆老莫，攜招牌藥膳雞煲參加美食競技綜藝《一飯封神2》。評委謝霆鋒認可雞肉品質與湯汁醇厚口感，但認為菜式只依靠優質原材料，烹飪手法偏向家常，技術含量不足，最終未能晉級。節目有100位各地廚師，僅設30個晉級名額，競爭激烈。

莫叔斬雞塊、醃料，然後把雞塊和五指毛桃、茯苓、薏米等配料倒入湯煲，翻滾製成參賽作品「藥膳雞煲」。（《一飯封神2》截圖）

評委謝霆鋒認可雞肉品質與湯汁醇厚口感，但認為菜式只依靠優質原材料，烹飪手法偏向家常，技術含量不足，最終未能晉級。（《一飯封神2》截圖）

據此前報道，今年3月，內地美食KOL劉雨鑫發布探店短片，令順德「莫氏雞煲」一夜爆紅，雞煲日銷量由平日幾十隻飆升至四百多隻，食客排隊至凌晨四點光顧。當時莫叔曾多方嘗試勸退顧客，對外謊稱使用冰鮮雞，反而激起大眾好奇心。

近日，佛山順德網紅店莫氏雞煲因客流爆火、自養產能不足，官宣全線改用溫氏股份中華土雞，老闆老莫面對記者的坦誠回應引發全網熱議。（左：抖音圖片/右：廣東DV現場）

爆紅後改用飼料雞 品質定價惹食客不滿

有深圳記者實地走訪發現，莫氏雞煲流量退潮後，實體店雞煲日銷量跌至不足20隻。爆紅期間莫叔斥資將店面由4張餐桌擴建至60多張，更組建二十多人直播團隊，每日分早晚兩場直播帶貨。

此外，店鋪4月底展開直播帶貨，初期直播3小時錄得25萬至50萬元（人民幣，下同）銷售額，7月每日銷售額僅得1萬至2.5萬元，跌幅達95%。

順德爆火雞煲熱度不再。（第一現場）

莫叔坦言壓力沉重，不直播便難以支付員工薪酬，計劃翻新老店重整菜品口碑。不少食客反映，店鋪走紅後改用飼料雞取代走地雞，雞煲風味大減，基礎套餐定價偏高，性價比不足。網民針對網紅經濟反思，認為餐飲業應重視出品與合理定價。