順德雞煲一夜爆紅　老闆坦言｢換雞｣獲讚　受贈千隻土雞支援

近日，佛山順德網紅店莫氏雞煲因客流爆火、自養產能不足，官宣全線改用溫氏股份中華土雞，老闆老莫面對記者的坦誠回應引發全網熱議。為此，羊城晚報「記者幫」從溫氏股份了解到，莫氏雞煲所用中華土雞的品種、養殖標準與供應體系均有明確規範。



網紅店坦誠換雞

「現在這個量肯定是供應不上的，如果我還說是我之前自己養的雞，肯定是騙你們的！」莫氏雞煲老闆老莫的這句直白回應，道盡了網紅餐飲從「小作坊式經營」到規模化擴張的現實困境。

近日，佛山順德網紅店莫氏雞煲因客流爆火、自養產能不足，官宣全線改用溫氏股份中華土雞，老闆老莫面對記者的坦誠回應引發全網熱議。（左：抖音圖片/右：廣東DV現場）

自養雞不夠用 老闆坦言改用溫氏股份中華土雞：

隨着門店客流呈數十倍增長，原有養殖模式已無法支撐穩定供應，莫氏雞煲最終選擇牽手本土農業龍頭溫氏股份，全線改用溫氏供應的中華土雞。

莫氏雞煲核心選用清遠麻閹雞，該品種是溫氏「中華土雞」體系中的核心品類，標準上市天齡為105天，出欄體重穩定在2.75至2.9公斤區間。莫氏雞煲採購毛禽後，還會自行續養一段時間再用於烹飪，具體續養周期以門店實際操作為準，通過後續續養進一步提升雞肉風味與口感，契合消費者對「土雞本味」的期待。

雞隻自由覓食蟲子

針對這款合作土雞的養殖模式，記者從溫氏股份了解到，溫氏清遠麻閹雞採用傳統平養模式，全程不籠養，為雞隻打造專屬的戶外運動場地。

天氣晴好時，雞隻可自由在場地內曬太陽、奔跑活動，自主覓食蟲子、啄食沙土，完全還原自然生長狀態，充足的運動量也讓雞肉肉質更緊實、風味更濃郁。

溫氏股份表示，平養就是摒棄籠養模式，給雞隻足夠的活動空間，這也是中華土雞區別於普通規模化籠養肉雞的核心優勢。溫氏中華土雞品類佈局多元，除了105天標準天齡的清遠麻閹雞外，還推出養殖周期130天、180天的長周期土雞品種，不同品種對應差異化養殖天齡與肉質特點，可精準適配煲湯、雞煲、小炒等不同餐飲場景的定製化需求。

此外，溫氏依託成熟的「公司+農戶」封閉式委託養殖模式，為餐飲端提供全流程品質保障：公司統一提供雞苗、飼料、藥物與專業技術指導，合作農戶嚴格按照標準規範飼養，成品雞統一回收銷售，既實現食材品質穩定可控，又完全符合內地2026年1月1日起實施的動物檢疫「三證合一」新規，全流程可溯源，從源頭緩解餐飲企業的食品安全合規焦慮。

延伸閱讀：佛山飯店標語「喝湯可能拉肚子」意外爆紅 老闆曾勸阻網紅宣傳

+ 16

溫氏贈送千隻土雞

莫氏雞煲作為單店，採購體量對溫氏整體業績影響有限，但老闆「坦誠換雞」的全網熱度，讓溫氏「中華土雞」的品質與供應鏈優勢快速破圈，獲得大量消費者關注與認可，形成品牌正向傳播效應。

溫氏股份董事溫蛟龍也在網上公開發聲，感謝莫叔對溫氏品牌的認可與支持。他表示，莫氏雞煲憑藉地道口味走紅，又選擇信任溫氏土雞，對企業而言是極大的鼓舞。

為回饋這份信任，也為緩解門店供應壓力，溫蛟龍決定向莫叔無償贈送1000隻溫氏中華土雞，用實際行動支持這家順德網紅店持續經營，讓更多食客吃到放心好雞。

作為總部坐落於廣東省雲浮新興縣的本土農業龍頭，溫氏股份深耕中華土雞養殖數十年，也是「中華土雞之鄉」的核心標杆企業。溫氏股份表示，白羽雞實現了大眾「吃雞自由」，而中華土雞則要在營養和口感上實現升級，溫氏正通過自主育種研發體系，保護並開發各類中華土雞品種，推動中華土雞產業朝着標準化、品牌化、規模化方向高質量發展。

餐農協同發展典範

莫氏雞煲的供應鏈升級選擇，是中小網紅餐飲企業在流量爆火後，平衡規模擴張與食品安全的現實抉擇，更是餐飲行業與農業養殖產業協同發展的典型縮影。

從小眾門店的農家散養，到連鎖化經營的標準化供應鏈；從單純追求口味，到兼顧風味與合規溯源，這場合作折射出餐飲與農業產業的雙向奔赴。

溫氏股份表示，當下的消費者早已不滿足於「吃得好」，更追求「吃得放心」，想要清晰了解食材的來源與生長過程，食品安全溯源已經從高端餐飲的營銷亮點，變成全行業的必備准入條件。

溫氏憑藉AI智能養殖、全鏈路數據溯源等技術，在保留傳統土雞風味的基礎上，為餐飲企業提供穩定、合規、可追溯的優質食材，助力中小餐飲品牌突破供應瓶頸，實現長期可持續經營。

目前，莫氏雞煲已完成全面供應鏈升級，依託溫氏股份的規模化產能，穩定供應高品質清遠麻閹雞，再加上溫蛟龍董事贈送的千隻土雞，門店食材供應更加充足。

這場由順德一家雞煲店引發的行業熱議，也讓業內深刻意識到，如今餐飲行業的核心競爭，早已延伸至後廚之外的供應鏈體系，農業龍頭企業的技術支撐與產能保障，正成為餐飲品牌行穩致遠的核心競爭力。