順德雞煲一夜爆紅　老闆自嘲用冰鮮雞求「執笠」反引食客瘋狂打卡

近日，網紅劉雨鑫的探店影片令廣東順德的「莫氏雞煲」爆紅，面對洶湧而至的食客，老闆忙到「踢曬腳」，不但沒有趁機擴張，反而公開「勸退」客人，自嘲店裏用的是冰鮮雞，卻引發網民更強烈的「反骨」心理，紛紛前來探店打卡。



「嫌錢腥」老闆佛系勸退探店博主 意外帶火雞煲店

《廣州日報》報道，「莫氏雞煲」爆紅源於擁有近千萬粉絲的網紅「劉雨鑫JASON」發佈的一段探店影片。

近日，網紅劉雨鑫的探店影片帶火了廣東順德的「莫氏雞煲」。（抖音截圖）

影片中，老闆看到劉雨鑫一行人手持相機拍攝，幽默地「勸阻」道：「回頭你搞得太好，生意太忙，我做不了啊。」這句看似「抗拒」的玩笑話，反而激起網民們的濃厚興趣。影片一經發佈，迅速引爆網絡，目前該博主的探店影片已有132萬點讚，60萬分享。

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老闆斬雞斬到「生無可戀」 自嘲「就嚟執笠」、用冰鮮雞

突如其來的流量帶來的「甜蜜負擔」似乎遠超預期，老闆只好急召在外地的兒子、兒媳及其他親戚臨時幫忙。而老闆本人更是直呼累到腰痛：「以前一天10桌客人，收攤直接去唱卡拉OK，早上還能散步，悠閒又自在。現在火了，客人源源不絕，累到腰痛，這種錢賺得不劃算。」

此外，在一段影片中，老闆自嘲手裏拿的是冰鮮雞，叫大家別來吃了，「我準備倒閉了，去隔壁吧」。

但老闆愈勸退，食客愈「一身反骨」。有廣西食客表示，即使早上10點就來排隊、等足兩小時也感到值得，形容雞肉質感「奶香奶香、皮脆肉滑」。更有山東食客為了這口味道和老闆自釀的藥酒，專門驅車2200公里來到順德。

4月4日，莫氏雞煲老闆娘在社交賬號吐槽「早上6點就有客人登門。這麼早過來排隊，恐怖！」此外，到中午等待用餐的食客就已經排到三百多號。

面對一眾食客，老闆呼籲「讓外地遊客先吃，本地人錯峰就餐，晚點再吃」。老闆兒子也坦誠在社交平台稱「店內空間實在有限，暫無招工計劃」，還貼心建議大家不妨去周邊逛逛，品嘗其他特色美食。