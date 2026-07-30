貴州景區漂流爆｢伴漂｣擦邊服務　1988元套餐享高顏值女生擁抱親吻

貴州旅遊景點被爆提供色情擦邊服務。近日，有網民指貴州省貴定縣洛北河（通天河）漂流景區推出「伴漂」服務，景區提供不同價位的女子陪同漂流，最高收費1988元（人民幣，下同）的套餐可體驗「臨時女友」服務，提供牽手、擁抱及親吻等親密接觸，甚至暗示可私下進行過界交易。



貴州旅遊景點被爆提供色情擦邊服務。（華商報）

貴州旅遊景點被爆提供色情擦邊服務。（華商報）

據華商報報道，該景區在抖音平台上的賬號名為 「洛北河NPC劇本式漂流」，賬戶頭像寫着「NPC伴漂」，多條影片不斷閃過年輕女性照片及女孩陪伴漂流、戲水的的畫面，內容宣揚提供「情緒價值」。

面對媒體電話聞訊，商家坦言只能在微信上詳談，更隱晦表示「明白我說的意思嘛？因為我怕沒有辦法給你解釋清楚。」添加微信後，客服發來三個檔次的「伴漂」套餐，分別是 「高顏值398元（純玩）」「高顏值Pro1288元（顏值升級，禮貌型肢體接觸）」「高顏值ProMax1988元（她就是你的臨時女朋友）」。

景區提供三個檔次的「伴漂」套餐。（華商報）

客服發送30多名女子的身高、體重、照片及短片資料。（華商報）

客服直言，「1988元的服務體驗就像談戀愛一樣，牽手、抱一抱、親一親都是可以的」，1288元檔位則稍微有點尺度，「如果要有後續，第二檔和第三檔沒區別。」

客服還說，漂流結束後，可帶女子去唱歌、吃飯，也暗示可以有「後續發展」，並解釋提供的是只是顧客與伴漂女子見面溝通的中介服務，每人抽成80元至100元，每天大概接待400組客人。

隨後，客服發送了30多名女子的身高、體重、照片及短片資料，部分女子的簡介中標明「純綠」（即沒有任何肢體接觸、不提供色情服務），客服對此透露業界潛規則：「寫『純綠』的不選就可以，沒寫的就是可以。」客服承認這是違規的，每天上班的人（女子）不同，上班時間是每天下午1時到下午5時，工作人員根據（女子）上班考勤表及按照價位給顧客做推薦。

客服還建議說，可以預定多選幾位女生，避免預定的「伴漂」被訂出去，若在景區中被人問起，只需宣稱伴漂女子是「自己女朋友」就好。

隨後，媒體就「伴漂」服務向洛北河景區查詢，工作人員稱須現場了解，隨後一個貴州地區的私人號碼回復指可提前預約伴漂項目，之後加其微信後取得推廣海報後，發現相關對接人與此前溝通的客服為同一人。