多圖│票價298元！重慶景區溪降項目極擠擁　被批若下雨水漲極危險

近日，多名網民批評，認為重慶金刀峽景區溪降項目未控制客流，導致在部分區域遊客彷彿「下餃子」，擠在狹小水域，存在安全隱患。



影片中，在一處山峽間的水域中，大量遊客身着救生衣，頭戴安全帽，摩肩接踵，疑似排隊等待逐一從前方通行。

視頻中，在一處山峽間的水域中，大量遊客身着救生衣，頭戴安全帽，摩肩接踵，疑似排隊等待逐一從前方通行。（抖音＠周遊_）

此事引發網民熱議，有網民認為，大量遊客擠在狹小的水域中存在安全隱患，若上游下雨導致下游漲水，遊客難以迅速撤出。也有網民認為，景區應該控制客流量，避免同時段客流過大導致擁擠。

重慶景區人滿為患▼▼▼

據了解，金刀峽自然風景區位於重慶市北碚區，運營方為重慶旅遊資產管理有限公司金刀峽分公司。

7月28日，媒體聯繫到景區，工作人員表示，該項目票價298元人民幣，在不同點位設有3米和5米跳台，遊客可選擇跳水或涉水通過。挑戰線要求身高1.4米以上，年齡55歲以下，體重不超過180斤（90kg）遊客參與。

景區每日最大客流承載量為5000人，瞬時最大客流承載量為3800人次。擁堵是因前方有部分遊客想挑戰跳台，但又不敢往下跳，導致後面遊客一直等着，有安全員進行疏散。

金刀峽自然風景區圖片。（Google Map）

「溪降項目每日上午10時30分許開啟，周末客流量大，建議遊客避開客流高峰期。」工作人員說，由於溪降項目位於峽谷間的河道，部分區域需要遊客跳下去，但一些遊客走得比較慢，或膽子比較小，導致部分區域出現擁堵。

關於一些遊客對安全隱患的擔心，工作人員稱，景區與氣象局有密切溝通，若上游或景區部分區域出現降水等，氣象部門會及時反饋，他們則會迅速通知遊客進行臨時躲避或撤離。

工作人員說：

建議遊玩的遊客避開客流高峰，儘可能早上進入景區，這樣水質也會更好一些。

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