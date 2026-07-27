每次獲300元　山西男兩周捐血達15次　突口吐白沫昏迷情況危急

山西一名男子到同一個捐血站短時間內捐血多達15次，最後一次捐血時竟出現口吐白沫、意識喪失、溶血功能受損。男子的姊姊現在出面指控弟弟疑似遭到捐血站以金錢誘導，要求相關單位徹查。



疑中間人攬客釀禍

據《濟南時報》報導，山西一名男子以14天左右為一個週期，累計15次到同一個捐血站有償捐獻血漿，每次獲得人民幣270-300元不等的補貼費。

山西一名男子在短時間內連續捐血15次後昏迷。（截取自抖音@潮新聞）

男子姊姊質疑捐血站以金錢誘導捐血：

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然而就在最後一次捐血時，男子出現頭暈、疲倦、噁心、無法進食等症狀，當晚病情急劇惡化，口吐白沫、意識喪失；緊急送醫檢查，查出血小板指標異常、溶血功能受損，由於病情嚴重，連夜轉診太原醫院救治，隔天依舊神智不清，身體狀態危急。

該名男子的姊姊出面指控，捐血站違規高頻率採血、隱瞞健康風險、還以中間人拉人頭攬客，要求相關機構提出說法。

霍州市衛生健康局發佈通報。（微信公眾號@霍州融媒）

對此，霍州市衛生健康局表示，事件發生後該局已第一時間組成專項調組，全面進行核查工作。同時明確表示，一旦確認有違法違規經營行為，將嚴格依照法律法規予以嚴肅處置。

山西一名姊姊表示，弟弟被中間人以「無傷害、有補貼」誘導，以14天左右為一個週期，累計15次有償捐獻血漿，每次補貼人民幣270-300元不等。

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