有片｜遼寧百餘青年凌晨持玩具槍飆車｢炸街｣ 　警方連夜逮捕103人

7月31日凌晨，逾百名青年駕駛電單車及私家車在遼寧鞍山市勝利廣場附近聚集飆車，集體「炸街」，部份人頭戴面具、脫去上衣，手持玩具衝鋒槍從天窗探出身體向路邊圍觀人群喊話造勢，導致路面一度被完全堵塞。事發後，當地警方對現場實施全域封控合圍，當場拘捕103人，據悉，涉案者多為青少年，部分未滿18歲、未取得駕駛執照，所駕車輛大多經非法改裝及無牌上路。



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連日「炸街」囂張挑釁 市政府廣場成「賽車場」

據《百姓關注》等內地媒體報道，事發前數日，該批青年已連續在鞍山勝利廣場等地聚集，深夜駕駛改裝車輛進行「炸街」。

部分人更曾對到場警員比中指、用強光照射警車。7月31日凌晨，行動升級，多名青年將市政府廣場當作「賽道」，電單車在路面疾馳漂移，輪胎摩擦地面冒出白煙甚至火花。

現場聚集數百名圍觀者，有人用手機拍攝、有人歡呼起鬨，導致路面完全被堵塞。（遼寧晚報）

私家車上有人脫去上衣探出天窗向圍觀人群喊話，另有人頭戴面具、手持玩具衝鋒槍從車頂伸出上半身。現場聚集數百名圍觀者，有人用手機拍攝、有人歡呼起鬨，導致路面完全堵塞，嚴重妨礙公共交通安全及周邊居民作息。現場情況宛如電影場面，迅速在社交平台引發廣泛傳播。

另有人頭戴面具、手持玩具衝鋒槍從車頂伸出。（影片截圖）

電單車在路面疾馳漂移，輪胎摩擦地面冒出白煙甚至火花。（遼寧晚報）

7月31日凌晨，多名青年將市政府廣場當作「賽道」，電單車和私家車在路面疾馳漂移。（遼寧晚報）

警方全域封控合圍 103人一網成擒

另據新京報，鞍山市公安局此前已掌握該群體聚集時間、行車路線及活動規律。7月31日凌晨，警方抽調交警、特警等多警種共240人，對勝利廣場周邊重點路段實施全域封閉管控。

行動中，警方共拘捕違法嫌疑人103人，查扣涉案電單車及私家車61輛。鞍山公安通報稱，已成功打掉城區夜間聚眾「飆車炸街」的違法群體。據了解，涉案者多為青少年，部分未取得駕駛證，車輛大多經非法改裝、無牌上路。目前所有涉事人員已被帶走調查。

行動中，警方共拘捕違法嫌疑人103人，查扣涉案電單車及私家車61輛。（遼寧晚報）

網民：愈來愈像老美

事件登上微博熱搜，有網民直言「像沒開化的一樣」「不夠丟人的，抓進去給他們上上課吧」。部分人將事件與美國街頭飆車文化相提並論：「這是中國，得瑟什麼，抓了就對了，要不以後像老美發展了」、「有點不敢相信，這種場面一般在國外半夜出警時才能看到」。

亦有網民肯定警方行動：「炸街噪音擾民，警方管控沒毛病」。鞍山公安表示，將持續推進常態化治理，保持「露頭就打、發現即查」的高壓態勢。