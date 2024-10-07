山東濟南「鬼火少年」深夜飆車、放煙花炸街　警方截車拘捕多人

10月6日晚，一群騎電單車的「鬼火少年」紮堆山東濟南市，在解放閣前超速飆車、手持煙花「炸街」，將道路變成競技場。當晚，濟南警方出動現場制止，拘捕多名違法人員。



《新黃河》報道，10月7日，市民王先生憶述，4、50名少年騎着改裝的電動車、電單車等在街頭飆車、旋轉漂移等，不停巡回騎車，「炸街」一直持續到凌晨兩時許才結束，「速度非常快，讓人看得心驚膽戰。還有不少車輛安裝了音響，大聲播放歌曲」。

10月6日晚，一群騎電單車的「鬼火少年」紮堆山東濟南市，在解放閣前超速飆車。（影片截圖）

10月6日晚，一群騎電單車的「鬼火少年」紮堆山東濟南市，在解放閣前超速飆車。（影片截圖）

網民反映稱，10月6日晚上8、9時開始，就陸續有年輕人在歷下區解放閣附近「炸街」，有人戴上面具，有人手持「加特林」煙花，有人爬上巴士站上蓋跳舞，其至有人飆車，將道路變成競技場。

影片顯示，有少年騎改裝的電單車，也有人騎單車，他們時而並排疾馳，時而翹起車頭，做出各種「飆車炫技」動作。有人因為車速過快來不及剎車，追尾後摔倒在地。轟鳴聲、吶喊聲、音樂聲不斷，引來不少市民圍觀。

有人爬上巴士站上蓋跳舞。（影片截圖）

有人在街頭放煙花。（影片截圖）

當晚，濟南警方通過攔截車輛、拘捕違法人員、疏散圍觀群眾等，及時消除安全隱患。直至凌晨時分，不少警察仍堅守在馬路上關注來往的非機動車，隨時準備攔停。

據介紹，「鬼火少年」「飆車炸街」等行為並非個別例子，各地「飆車炸街」等行為也時常上演。

濟南警方出動現場制止，拘捕多名違法人員。（影片截圖）

濟南警方出動現場制止，拘捕多名違法人員。（影片截圖）

今年8月，濟南交警官方快手賬號發布影片，濟南交警連續多日凌晨堵截查處歷下區解放閣路段的「飆車炸街」行為。同月，章丘公安也對「飆車炸街」行為開展專項整治行動，連續3天設置路障，查扣近百輛車。

據有關規定，「擅自改變機動車外形」等道路交通安全違法行為，將處警告或500元以下罰款處罰，並責令恢復原狀。而以尋求刺激、發泄情緒、炫酷取樂、耍威風等為目的，構成「尋釁滋事」治安違法行為，根據有關法規，最高可處10日以上、15日以下拘留，可並處1000元以下罰款。

此外，在公安機關、生態環境、市場監管等國家機關工作人員依法查處機動車「飆車炸街」相關違法犯罪行為過程中，採取吵鬧、謾罵、無理糾纏等非暴力方法阻礙工作人員依法執行職務，最高可處5日以上、10日以下拘留，可並處500元以下罰款。