台灣新竹山洪暴發　女大生揸電單車連人帶車遭沖走　頭卡護欄身亡

台灣新竹竹東山區7月13日驟然降下的豪雨釀成嘉義大學鄭姓女大生慘死的悲劇，出事當下她的頭慘卡在電單車與護欄間，目擊者也還原當下狀況。



參與救援的民眾事後還原驚險經過表示，當時他行經事故地點時，突然看見一輛電單車載著2名女子，遭暴漲泥水一路沖向路旁護欄，其中一名女子的安全帽還被電單車與護欄死死夾住。他立即停車衝上前救人，不久後也有另一名熱心民眾加入，但因電單車龍頭遭護欄卡住，眾人只能先將後座女子拉離險境。

女大學生被救出。（中天新聞提供）

他回憶，當時洪水愈來愈猛烈，另一名協助救援的司機擔心自己的車也會被沖走，只能先將車輛移往安全位置。自己則緊抓護欄苦撐，眼睜睜看著受困女子不斷遭急流沖擊，卻始終無法靠近救援，心情相當沉重，直言當下就知道若不能盡快把人救出，後果恐怕不堪設想。

目擊者表示，他不停向周圍揮手呼救，希望更多人加入，但現場水流又急又深，多數人根本無法靠近，就連自己也幾乎被沖得站不住腳，只好暫時退到較安全的位置。後續雖有附近居民趕來支援，其中一名身材較瘦的年輕男子還一度險些被洪流沖走，救援行動因此再度受阻。

約莫10分鐘後，兩輛大型車輛經過現場，司機主動利用車身阻隔部分水勢，眾人才終於找到接近受困女子的機會。一名男子翻越護欄固定住女子身體，其餘人則合力搬開壓住她的電單車，儘管多人數度滑倒，最後仍成功將她救離洪水。

事故現場畫面。（中天新聞提供）

目擊者指出，女子脫困後已失去生命徵象，同行女同學立刻跪地持續替她實施CPR，但始終沒有恢復反應。等到水位稍微下降後，大家再合力將她抬往沒有積水的高處等待救援，約10分鐘後救護車趕抵接手急救送醫，而他確認救護車離開後才離開事故現場。

回看整宗悲劇，死者鄭姓女大生是在昨天下午跟3名女同學相約前往竹東山區露營，4人分乘2輛電單車出發。不過山區天候突然轉壞，沿途降下大雨，眾人考量安全問題，決定取消露營原路折返，但就當4人經過竹122線廣鮮土雞莊附近時，被豪雨釀成的山坡泥流夾帶土石阻路，此時強勁水流突然沖擊電單車，導致其中2輛電單車先後失去平衡倒地，鄭女慘遭泥水推往路旁護欄，頭部被擠壓卡在電單車與護欄之間，被救出時已無生命徵象。消防局獲報派員趕抵現場時，看見同行女同學持續替她進行CPR，不斷按壓胸口搶救，當下立刻接手，並以最快速度送往新竹台大醫院，但鄭女仍因頭部重創，昨天下午5點宣告不治，一場開心的4女山區露營行程，最後剩下3人生還。

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