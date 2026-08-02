上海浦東機場接駁車無冷氣　乘客焗40分鐘敲窗抗議　春秋航空致歉

撰文：鄭寧
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8月2日凌晨，內地有旅客投訴稱，乘坐春秋航空航班抵達上海浦東國際機場後，在搭乘接駁擺渡車前往航站樓期間遭遇車廂未開冷氣的情況，車內悶熱難耐，多名乘客只能敲窗抗議。然而乘客下車後發現司機駕駛室內冷氣正常，圍堵司機轟其「良心被狗吃了！」

對此，春秋航空發布公告向旅客致歉，表示經調取車內監控回溯及檢修，事件係車輛冷氣系統突發故障所致，車內溫度異常時間約為5分鐘。

有旅客發影片反映，其乘坐的春秋航空9C6190次航班於8月1日19時30分從漠河出發，經停哈爾濱，於次日（2日）凌晨1時左右落地上海浦東國際機場T2航站樓。

乘客下飛機後登上一輛帶有春秋航空塗裝的擺渡接駁車，但車廂內並未開啟冷氣。據乘客介紹，當時室外溫度不到30℃，最初並未在意，但接駁車行駛約40分鐘，期間車廂內擠了幾十名乘客，溫度很快達到36℃左右，冷氣卻始終未運行。乘客熱到窒息並不斷敲打車廂與駕駛室之間的隔斷玻璃，但未獲有效解決。

乘客抵達航站樓後發現司機駕駛室內開著冷氣，轟司機「良心被狗吃了！」
乘客抵達航站樓後發現司機駕駛室內開著冷氣，轟司機「良心被狗吃了！」
乘客抵達航站樓後發現司機駕駛室內開著冷氣，轟司機「良心被狗吃了！」

抵達航站樓後，有乘客發現接駁車駕駛室開着冷氣，甚至與乘客車廂的隔斷玻璃上都結滿水汽，十多名乘客隨即指責司機「良心被狗吃了」、「沒素質」，情緒激動者甚至辱罵司機，而司機一邊通電話一邊似乎向乘客進行解釋。

影片上載至抖音平台後，截至8月2日上午10時30分，點讚和評論數已超過15萬，不少網民質疑服務品質及安全隱患。

據《瀟湘晨報》報道，上海浦東國際機場工作人員表示，機場接駁車輛及隨車人員均由對應航空公司全權負責管理，機場方面無相關備案及管理權限。春秋航空投訴熱線及客服則表示，已收到多名旅客投訴，已交由機坪管理操作部等部門處理，並與機場協同核實經過。

春秋航空致歉稱，冷氣突發故障時間約5分鐘。

春秋航空於2日中午發布《關於擺渡車冷氣突發故障導致旅客不適的致歉公告》。公告指出，8月2日凌晨浦東機坪擺渡車02521突發冷氣故障，經調取監控回溯，該車出車前檢查冷氣良好；01:17上客完畢發車，車內顯示溫度26.8℃；01:35車輛到達目的地附近排隊等候下客，處於怠速等待狀態，期間駕駛員未對冷氣系統進行過任何操作。

不過公告顯示，接駁車內溫度在01:35:18時顯示29.3℃；01:35:48有旅客反饋車內熱；一分鐘後駕駛員通過語音播報冷氣故障；01:40:28車輛開始開門下客，車內溫度顯示29.4℃，車內溫度異常時間約為5分鐘。

春秋航空表示，經檢修確認係冷氣系統突發故障，浦東機坪車隊已對所有車輛冷氣系統進行全面復查，並對此次故障導致旅客的不適體驗表達最誠摯的歉意，承諾將以此為鑒持續改進服務細節。

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