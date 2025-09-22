春秋航空堅持一中原則　首發拒絕台灣護照購票

在兩岸關係緊張、觀光往來遲未恢復之際，內地春秋航空宣布新規，引發在陸台灣民眾高度關注。台媒報道，春秋航空自9月12日起，「中國台灣護照」將不再成為該航司購票的有效證件。台灣民眾若要購票，必須使用「中華人民共和國簽發或認可的護照」，此舉被官方解讀為「堅持一個中國原則」。



台媒《聯合報》9月22日報道，此政策將主要影響台灣民眾透過春秋航空購買從大陸飛往海外，如日本、泰國、韓國等地的機票。目前尚未見其他內地航空公司跟進，但未來是否成為慣例值得觀察。

大陸台灣人社群「台商太太新天地」有人反映，在陸台灣人透過平台或官網購買春秋航空境外航班（例如飛往日本），均被通知退票，理由是「證件不符」。

春秋航空回覆稱，「自9月12日開始，春秋航空公司僅接受中華人民共和國簽發或認可的護照購買機票，境外航班不能使用台胞證、也不能使用中國台灣簽發的護照購票」。寄給旅客的客服信亦指出，此決定是基於春秋航空一貫堅持的「一個中國原則」，為嚴格遵守中國國家主權和法律規範而實施。所有旅客，包括「中國台灣地區」旅客，需使用「中華人民共和國政府認可的有效旅行證件」購票和乘機均不受影響。

報道稱，經致電春秋航空客服，對方重申自9月12日起，「中國台灣護照」將不再被接受購票。若台灣民眾要購票，需使用中華人民共和國簽發或認可的護照，並表示並不清楚其他航司規定。

春秋航空是內地廉價航空公司，現有航線包括上海飛往新加坡、日本佐賀、韓國濟州島、越南河內、泰國曼谷、柬埔寨金邊等地，也有上海浦東飛往台灣桃園機場的航班。新規目前不影響大陸境內航班及對台航班，因台灣旅客搭乘兩岸航線使用台胞證；但若搭乘需要輸入「中華民國護照」號碼的國際航班，則會遭拒絕。

有在陸台灣人私下表示，假期偶爾會購買內地航司機票出國旅遊，擔心此政策若擴大至其他航空公司，將影響在陸台灣人的權益。在相關社群中也有人留言認為，台灣人入境他國需要使用台灣護照，航空公司必須確認證件，春秋航空「乾脆就不賣」。