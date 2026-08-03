廣東茂名4歲童深夜瞓街手帶傷　母離家父無業缺乏照料　官方介入

據《現代快報》報道，廣東茂名一名4歲兒童夜宿路邊的影片引發關注。當地回應稱已關注到相關情況並完成入戶走訪，婦聯等機構也已介入。孩子目前由爺爺和父親照看，有住處，但是缺乏照料。



兒童深夜在村中遊走。（影片截圖）

兒童夜宿路邊。（影片截圖）

網上流傳影片顯示，凌晨4時仍見到一名孩童在村中的路上遊走，困了就在村中空地上睡覺。孩子身上衣服有明顯污垢，手腕上有一處燙傷。有網民在小紅書發帖求助時稱，該名孩童之前都是爺爺照料，自從爺爺臥病後便無人照看，困了隨地倒頭就睡，很多時候凌晨在逗留，邊走邊哭。

有網民在小紅書發帖求助。（截圖）

凌晨4時仍見到兒童在村中的路上遊走。（影片截圖）

影片引發網民同情，不少人呼籲關注孩子狀況：「看到這種事情很想哭，為啥當初要生下來呢。」「求政府真正解決這個孩子安置問題。」「可憐的娃，希望能得到妥善照顧。」「現在這社會還會出現這種情況？要嚴查。」

政府回應

8月3日上午，新垌鎮人民政府職員稱，該兒童目前由爺爺和父親照看，有住處，但是缺乏照料。孩子母親已經離開了家，孩子爺爺已喪失勞動能力，孩子父親有勞動能力，但沒有正式工作，暫時不符合申請低保的條件，新垌鎮政府已經向上級匯報並將持續關注孩子情況。

孩子身上有傷。（影片截圖）

新垌鎮人民政府黨政和人大辦公室職員則回應稱已經完成入戶走訪，婦聯等機構也已介入。該工作人員稱「情況比較複雜」，後續工作仍在「商量中」。而婦聯方面表示正核實相關情況並安排具體幫扶措施。