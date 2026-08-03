內媒揭牛蛙黑產　含致癌獸藥冷凍2年換標售賣　合格品僅應付檢查

內地牛蛙餐飲近年市場暴增，惟背後的食品安全隱患令人堪憂。據內媒《澎湃新聞》今日（8月3日）報道，官方及公益機構調查發現，內地部分地區的牛蛙產銷鏈條從養殖、加工到銷售，抗生素檢測與把關幾乎形同虛設。有加工廠負責人坦言，市面上大量流通的「常規款」牛蛙基本上藥殘超標，甚至有凍蛙存放長達兩三年仍被改標籤售賣；更有抽檢樣本被檢出含有國家明令禁止的致癌獸藥，食安隱患令人擔憂。



廣東汕頭一家水產公司的負責人竟直接表示：「搞一點『無抗』應付一下檢查就行了。」



東山縣祺行天下供應鏈管理有限公司負責人劉某展示牛蛙產品。（澎湃新聞）

第四屆牛蛙產業綠色發展大會發佈的《2025中國牛蛙產業報告》數據指出，2025年全國養殖牛蛙約60萬噸，上百家流通商供應近52萬噸，逾4萬家牛蛙主題餐飲店創造了高達480億元人民幣的產值。從2015年至2024年間，牛蛙產量增長率高達317.65%，遠超其他水產養殖品種。

然而，龐大市場背後卻隱藏著巨大的食安漏洞。報道指，公益機構「自然田」在2025年3月的抽檢中發現，51批次牛蛙樣品的抗生素殘留超標率高達四成以上。《澎湃新聞》亦在福建、廣東及江蘇等地的養殖場、加工廠及批發市場實地暗訪，揭發一條漏洞百出的產業鏈。

福建東山縣「祺行天下」供應鏈公司負責人劉某透露，高密度養殖下牛蛙極易染病，「如果不搞（用藥），兩三天整個池子就完了」，因此使用抗生素難以避免，並指「正常抗生素都會超標」。他又坦承，公司不會每批次送檢，權威機構的合格報告一般「一年做一次，然後用一年」。

加工廠老闆稱，有商家「搞一點『無抗』應付一下檢查」。（澎湃新聞）

廣東汕頭順聯水產負責人陳某更透露，業界會將牛蛙分為出口、無抗及常規三檔，價格每噸相差上千元。其中「常規款」佔了一半以上，直言「就是超標的」，主要流向外賣店或不需要無抗證明的批發市場。陳某更直言，面對監管只需「搞一點『無抗』應付一下檢查」，甚至透露冷庫中存放了兩年的牛蛙，貼上18個月保質期標籤後依然照常發售。

另一家廣東蛙嘟嘟食品負責人林某亦承認，若客戶要普通貨，公司會配合提供一張「合格」的出廠質檢報告方便過關，「但我沒有保證說你這批貨沒問題。」他表示，由於與養殖戶存在賒購飼料等合作關係，即使知道牛蛙藥殘超標也會照樣回收，「只要有牛蛙，四隻腳的，我就要」。

牛蛙養殖場。（澎湃新聞）

報道指出，從多個電商平台採購牛蛙產品送檢後發現，結果顯示多個批次抗生素超標，甚至含有禁用成分：

拼多多平台「猴哥牛蛙養殖場」：氟苯尼考檢出值達278μg/kg（國標為≤100μg/kg）；恩諾沙星檢出值達211μg/kg（國標為≤100μg/kg）。



多多買菜平台產品（東山縣祺行天下生產）：恩諾沙星檢出值達509μg/kg，超標逾5倍。



拼多多平台「美味蛙牛蛙生鮮」：檢出呋喃唑酮代謝物（3.42μg/kg）。



食行生鮮及抖音平台：多款產品亦被驗出氟苯尼考超標（動物專用的廣譜抗生素，又稱為：獸藥）。



浙江大學醫學院附屬第四醫院副主任藥師駱麗萍指出，恩諾沙星及氟苯尼考若長期或過量攝入，可導致人體腸胃不適、肝損害、誘導細菌耐藥性，甚至影響胎兒和兒童的軟骨發育。而呋喃唑酮則是國家明令禁止在食品動物中使用的獸藥，其代謝物（AOZ）具有明確的致癌、致畸、致突變（「三致」）風險，且常規烹飪無法破壞，風險等級最高。

廣東蛙嘟嘟食品有限公司工作人員展示冷凍牛蛙產品。（澎湃新聞）

專家倡「先檢後售」 監管前移至運輸暫養

中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授朱毅表示，牛蛙從養殖到長途運輸始終處於高密度、強應激狀態，極易暴發疾病。部分從業者為了降低流通損耗，選擇違規超量用藥、跳過休藥期，甚至使用禁用藥物，將經營風險轉嫁給消費者。

朱毅建議，當局必須落實「先檢後售」機制。首先應該快檢截留，快檢陰性直接放行；若呈疑似陽性，立刻截留封存並於24小時內精準覆檢，確證超標則堅決查扣溯源。其次對於藥殘問題，不單出現在養殖場，中轉運輸和臨時暫養等環節同樣存在違規添加，監管重心必須前移。另外亦要建立合格品溢價收購機制，讓持有合規檢測報告的商戶獲得高於市場價的保護價收益，以市場機制引導誠信經營。

此外，自2026年2月起，《農產品質量安全承諾達標合格證管理辦法》已正式實施。朱毅呼籲電商平台應善用技術與數據，強制商家在商品頁面完整展示CMA檢測報告，讓消費者在下單前能清楚看見各項指標數值，從源頭倒逼企業合規營運。