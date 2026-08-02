廣東兩女嬰產房被錯抱人生互換37年　生父知真相腦出血入ICU

1989年10月3日，兩名女嬰先後在廣東清遠市人民醫院出生，相隔僅55分鐘。因當年醫院未配備新生兒身份手環，僅以紙質卡片標記，兩名女嬰被意外抱錯，從此進入對方家庭。直至2025年，經DNA鑑定，兩人才得知自己與養育數十年的父母並無血緣關係。目前，兩名當事人已向法院起訴清遠市人民醫院，索償共260萬餘元（人民幣，下同）。



兩名當事人的童年照片。圖左為李慧，右為黃曉琳。（中國新聞周刊）

兩家人住處相距不過四五公里 因醫院疏忽改變命運

1989年10月3日凌晨，兩名產婦先後在清遠市人民醫院誕下女嬰——朱女士於2時30分產女，余女士則在55分鐘後的3時25分誕下另一名女嬰。

據兩名當事人回憶，當年醫院硬件條件簡陋，產科尚未為新生兒配備身份手環，僅將一張登記了姓名信息的紙質卡片掖在或綁在嬰兒被褥中。醫院人手緊張，病房時常出現跳閘斷電。孩子降生後被抱去稱重、剪臍帶，隨後送入嬰兒房，直至出院時才由護士正式交給家屬。

李慧的出生證。（中國新聞周刊）

2025年，黃曉琳因長期對自己身世存有疑慮，報警尋親。經DNA鑑定，證實朱女士才是黃曉琳的親生母親，而黃父與余女士才是李慧的親生父母。令人唏噓的是，兩家人住處相距不過四五公里。

父親猜疑妻子出軌提離婚 親子鑑定揭真相

2022年7月，黃曉琳委託進行親子鑑定，結果先後證實她與撫養自己長大的黃父及余女士均無血緣關係。黃曉琳形容得知結果時「像是天塌了」，其後確診抑鬱症，並向警方報案，希望查明真相。

而黃父得知找到親生女兒（李慧）的消息後，連日輾轉難眠，他一直擔憂女兒的境遇，突發腦出血入院。

黃曉琳的出生證。（中國新聞周刊）

此外，黃父亦透露，他早年曾對女兒身世存有疑慮。黃曉琳幼時驗血，結果為O型，而黃父血型為A型。此外，他一直認為女兒的長相與身形與自己並不相像。1994年8月，黃父與余女士經法院判決離婚，黃曉琳由黃父撫養，其後因自覺「感受不到父親的關心」，轉而跟隨余女士生活。

人生互換家境懸殊

黃曉琳家境相對優渥，黃父任公務員，余女士為事業單位職工。但她表示，自幼在父愛方面承受較大缺失。

李慧則成長於農民家庭，父親早年因投資騙局損失家中積蓄，家道中落。她未能考入普通高中，職高就讀一年後輟學，先後從事售貨員、導遊、酒店前台、房產銷售等工作，逐漸成為家庭經濟支柱。2019年，李慧確診血液病，並於2020年接受甲狀腺切除手術，至今仍需服藥。

兩人現時對「認親」一事均態度保留。李慧仍與養育自己長大的朱女士同住，余女士則表示盡量不打擾對方生活。李慧曾坦言：「如果一直不知道真相，會不會活得更輕鬆。」

起訴涉事醫院索償260萬

李慧與黃曉琳已向法院起訴清遠市人民醫院，認為當年醫護人員疏忽導致兩人錯抱，要求院方賠償精神損害撫慰金、治療費、律師費等共260萬餘元。其中李慧主張贍養支出等相關損失141萬餘元。案件定於2026年8月13日開庭。

清遠市人民醫院黨辦一名工作人員回應稱，案件已進入司法程序，正依法依規處理。他未有披露院方內部調查詳情，僅表示「事情已經過去三十多年了，要等法院判決才知道」。