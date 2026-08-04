武漢女酒店拔罐慘遭燒傷　火苗突掉落引燃床單　多處皮膚潰爛

湖北省武漢市一名女子入住酒店期間，接受拔罐服務，沒想到過程中突發意外，火苗掉落身體及床單，引發火勢蔓延，造成身體多處燒傷，觸目驚心，如今賠償仍未談攏。



酒店與SPA業者互推責任

《揚子晚報》報道，這名明姓女子是一名碩士班三年級學生，她於7月4日入住武漢「甘露山花間堂・嵐雪」酒店，期間在酒店內的「花間堂溫泉中心SPA」接受拔罐服務。就在療程接近結束時，酒精火焰突然失控，火苗滴落至她身上，並點燃下方床單。

女子拔罐意外燒傷 傷口觸目驚心（慎入）：

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明女表示，事發後她被緊急送醫，經醫院診斷為「軀幹酒精火焰燒傷」，燒傷面積約4%，屬二度燒傷，她無奈表示：「燒傷不只是身體上的痛苦，也打亂了我的學習安排。」由於正值研究生最後階段，原本準備畢業事宜的她，被迫中斷正常生活。

事發後，明女多次與酒店協商賠償，但雙方始終未達成一致。酒店方面稱，SPA項目由第三方獨立經營，消費者接受服務並非與酒店形成直接交易，因此應由SPA經營方承擔責任。不過，涉事SPA工作人員則表示，涉事技師為臨時外調人員，事故發生後已離開，目前無法聯繫。明女已於7月27日向法院提起訴訟，要求賠償醫療費、後續恢復費用，以及學業受影響造成的損失與精神損害。

上海市律師韋偉指出，酒店與SPA業者不能以內部合作關係推卸責任：「無論涉事技師屬於正式員工、臨時聘用還是外調人員，只要是安排其向消費者提供服務，服務提供方就應依法承擔責任。」他認為，若酒店認為責任應由SPA業者負擔，可以事後依合作協議追償，但不能因此拒絕消費者的賠償請求。

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