深圳寶安整頓「電雞」亂象　一年違規被罰逾5次將影響個人信用

被稱為「電雞之城」的深圳，近年電動單車數量暴增，截至2025年底上牌量已突破600萬輛，隨之而來的亂停亂泊、違規佔道等問題日益嚴重。為整治亂象，深圳市寶安區近日率先試點「電單車違法在線處理」，非機動車駕駛人一年內受到五次以上罰款處罰，以及一年內三次以上交通違法未及時處理的將納入個人徵信系統。目前寶安區已將50名騎行市民的違法信息錄入信用信息系統。



近年深圳電動單車數量激增，嚴重阻礙路人日常通行。（南方日報）

深圳對電動單車等非機動車分三級區域限行管理。（南方日報）

據《深圳新聞網》報道，近日，深圳寶安區全區試點推行「電單車違法在線處理」服務措施，嚴查嚴處的電單車違法同時，也正式啟動交通違法信用聯動約束機制。根據《深圳經濟特區道路交通安全違法行為處罰條例》，非機動車駕駛人一年內受到五次以上罰款處罰或一年內三次以上交通違法未及時處理的，相關違法信息將推送徵信機構，錄入個人信用徵信系統。

據了解，深圳目前已全面啟用RFID電子警察，可以精準抓拍電動自行車逆行、不戴頭盔、不走規定車道、闖紅燈等行為。

深圳隨處可見開上行人路上的電動自行車。（深圳微時光授權使用）

深圳隨處可見開上行人路上的電動自行車。（深圳微時光授權使用）

另據《寶安日報》消息，目前寶安區已依法將50位電動自行車騎行市民的違法信息錄入信用信息系統。在推行信用約束的同時，寶安區已於今年7月同步試點推行了｢電單車違法在線處理｣服務。市民可通過「深圳交警」微信公眾號，在手機上完成電動自行車電子監控抓拍違法的查詢、確認、處理及繳費全流程，全天候不限時段操作，逾期未處理的記錄也可在線辦結。

寶安區相關部門負責人表示，交通違法聯動信用約束是深圳法定治理手段，希望用信用約束引導市民守法出行，提醒大家及時處理車輛違法記錄，自覺遵守道路交通安全法律法規，守護信用記錄。

近年深圳電單車越來越多，雖然當局發佈針對電動單車有關的管理措施，如電動單車「三級限行」管理措施，其中一級限行區採取24小時全天候禁行，違法者最高可被罰款2000元人民幣，但不少市民仍不滿，認爲現在電單車越來越多，且亂停亂放、逆行、佔用機動車道及行人路高速行駛等行為，已嚴重威脅行人和機動車安全。