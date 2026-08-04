APEC帶動深圳七類崗位加薪　最高月薪4.5萬　涉外商務需求激增

2026年APEC中國年落地深圳，外界目光多聚焦於會議本身與城市基建升級，但一組經濟數據正重塑這座城市的就業格局。2026年上半年，境外人士在深圳非現金支付交易達1.06億筆、金額156億元（人民幣，下同），同比增長約兩成，此外，離境退稅商品銷售額逾10億元，同比增長130%。



在此基礎上，深圳的跨境支付、涉外商務、國際物流等七類崗位需求急增，部分職位薪酬較往年翻倍。與此同時，深圳青年人才新政同步實施，本科至博士可獲3萬至10萬元入戶補貼。



2025年，國家主席習近平在韓國宣布，明年APEC峰會將於深圳舉行。（Reuters）

跨境支付與涉外商務崗位需求激增

綜合深圳新聞網、自媒體《深漂職場》以及深圳市人力資源保障局數據，為迎接APEC，深圳搭建「卡、碼、幣、包」四位一體跨境支付體系。全市逾4萬戶外卡受理商戶、5.1萬台POS機及逾3600台ATM支援外卡取現。

上半年境外人士在深非現金支付筆數及金額雙雙增長。銀行、支付公司及第三方服務商持續擴充人手。跨境支付產品經理、外卡受理商戶拓展專員及跨境清算運營等崗位薪酬普遍介乎1.5萬至4萬元人民幣。

工作人員為外國客商介紹使用境外電子錢包如何「外包內用」。 （深圳特區報）

涉外商務領域需求同步上升，據悉APEC覆蓋世界上21個經濟體，僅福田區上半年舉辦近百場國際交流活動。企業接待外賓、處理跨境商務的需求明顯增加。其中，海外解決方案工程師、涉外法務專員、外貿經理等職位薪酬介乎1.2萬至4萬元。

此外，英語正在慢慢變為硬門檻，擁有小語種能力正在成為加分項，印尼語、越南語、泰語、西班牙語等語言技能可使求職者薪酬提升5000至10000元。

國際物流與綠色產業催生新職位

今年7月，深圳鹽田港與10個APEC經濟體的16個港口簽署姊妹港合作備忘錄，覆蓋澳洲、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、秘魯、泰國、美國及越南。跨境物流體量持續擴張，關務物流專員、海運商務專員、供應鏈項目經理及跨境電商物流運營等崗位需求增加，薪酬介乎1萬至3.5萬元。

深圳鹽田港。（新華社）

綠色產業方面，7月27日APEC林業部長級會議在深圳開幕。碳匯評估師、生態修復工程師、ESG諮詢師等新興職位相繼出現，薪酬介乎8000元至3.5萬元。碳匯評估師負責核算森林、濕地、紅樹林的碳匯價值，ESG諮詢師則協助企業編制碳排放報告及可持續發展方案。

「隱形賽道」國際化城市運營與AI複合崗位興起

福田區已將2026年定為「國際化建設年」，並將國際化城區建設列為「一號工程」。全區10個街道設立涉外服務專窗，上線10語種外籍人士服務手冊。國際簽證認證中心、離境退稅商店運營、涉外商業街區管理等崗位正在陸續招聘。此類職位入行門檻不高，但資訊相對分散。

此外，騰訊為APEC打造「一部手機暢行深圳」平台，聚合跨境支付、政務服務及出行生活三大板塊，內置實時翻譯工具。AI工具提升了涉外業務效率，但亦催生對AI產品經理（涉外業務方向）、跨境電商運營（AI工具方向）及智能客服系統運營等複合人才的需求，薪酬介乎1.2萬至4.5萬元。

為賦能2026年深圳APEC會議，騰訊重磅打造「一部手機暢行深圳」一站式平台，圖為深圳寶安國際機場和福田口岸的「一部手機暢行深圳」一站式平台數值化指引。（深圳口岸）

深圳同步推出青年人才新政

深圳市自2026年1月1日起實施青年人才新政，為首次在深就業創業的青年提供安居與創業支持。合資格者可申請最長15天免費短期住宿；過渡性住房租金為市場價六折，最長三年；入戶生活補貼標準為博士10萬元、碩士最高5萬元、本科最高3萬元。申請者可通過「i深圳」平台全流程網上辦理。