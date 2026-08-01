懶人福音？深圳出現「代扔垃圾」服務　天天上門每月¥99　單次¥8

日前，家住深圳龍崗某小區的余先生向記者反映，小區裏出現了「代扔生活垃圾」服務廣告。居民只需按約定時間把垃圾放在家門口，就會有人上門代為投放。服務既可以按次購買，也可以包月，價格為99元人民幣/月。



這一服務在社交平台上引發了不少討論。有人覺得「很有必要」，也有人直言「不會埋單」。

深圳龍崗出現「代扔生活垃圾」服務廣告，居民只需按約定時間把垃圾放在家門口，就會有人上門代為投放。（深圳報業）

支持者認為，這項服務確實解決了一些人的實際困擾。比如：

一些老舊小區沒有電梯，上下樓扔垃圾費時費力；

獨居老人腿腳不便，日常倒垃圾並不輕鬆；

還有不少上班族早出晚歸，經常錯過小區規定的垃圾投放時段。



此前，就有不少網友呼籲，希望外賣平台上線「隨手代扔垃圾」功能，把這件生活瑣事交給專業人員處理。

一位網友留言說：

我就是懶得出門，又不想讓垃圾在家裏放一晚上，所以真的需要這種服務。

甚至有網友表示，有夫妻倆都不願意扔垃圾，為了避免每天吵架，所以付費找人代扔。

不過，也有網友提出擔憂。陌生服務人員頻繁進出小區、樓棟，是否會帶來安全隱患？上門收運過程中，垃圾是否會滴漏、產生異味？如果發生丟失物品、污染環境等問題，又該由誰負責？這些都還缺乏統一、明確的規範。

網民對「代扔生活垃圾」服務的意見紛陳：

記者聯繫了一位提供該服務的從業人員。對方介紹，目前單次代扔收費8元，也有包月套餐可選：

68元可享兩天一次，99元則為每天一次。服務時間可選擇早上或中午，還可順帶提供代取快遞服務。



不過，受訪者目前的服務範圍僅覆蓋了龍崗的大運周邊區域。

從記者走訪和觀察來看，「代扔垃圾」本質上是一項針對細分需求的便民服務。對於行動不便的老人、工作繁忙的上班族等特定群體來說，它確實能解決生活中的一個小麻煩。

但與此同時，這項服務還處於較為零散的發展階段。從人員管理、衛生標準，到服務流程、責任劃分，都缺少統一規範。如何在便利居民與保障小區安全之間找到平衡，建立更加完善的行業標準，或許才是這項新服務能否真正走得長遠的關鍵。

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